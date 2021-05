Bu mahallede her gün bir kadın 'komşuluk' için 30 kişilik yemek yapıyor "Komşu, komşunun külüne muhtaçtır" atasözünden esinlenip başlatılan projeyle yapılan yemekler, mahalle muhtarı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yaşlı ve evsiz vatandaşlara ulaştırılıyor Mahalle muhtarı Halil Ay: "Yemek yapan da, yiyen de mutlu"

Antalya’da bir mahallenin sakinleri, ‘Komşu, komşunun külüne muhtaçtır’ atasözünden esinlenerek, Ramazan ayı ve tam kapanma süresince evlerinde her gün 30 kişilik 3 farklı yemek yaparak, yaşlı, sokakta kalan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı oluyor. Yapılan yemekleri ise projeyi başlatan mahalle muhtarı Halil Ay, azalarıyla birlikte vatandaşlara dağıtıyor.

Muratpaşa ilçesine bağlı Haşimişcan Mahallesi'nde, Ramazan ayı başında herkese örnek olacak cinsten bir proje başlatıldı. Mahalle muhtarı Halil Ay öncülüğünde ‘Komşu komşunun külüne muhtaçtır’ atasözünden hareket ederek başlatılan projede, her gün farklı bir mahalle sakini kadın, evinde 30 kişilik 3 farklı menünün olduğu yemek yapıyor, pide, tatlı ve içecek temin ediyor. Yapılan yemekleri azalarıyla birlikte evlere giderek teslim alan mahalle muhtarı Halil Ay, muhtarlık binasına tencereleri getirerek tabldota koyuyor, ardından sokakta yaşayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve yaşlı vatandaşlara dağıtıyor. Muhtarın başlattığı bu projeye kentin farklı mahallesindeki vatandaşlar da destek için katılım sağlıyor.



“Hem hayır oldu hem moral”

Haşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, Ramazan ayı boyunca sürdürdükleri proje hakkında bilgiler verdi. Mahalle sakinlerinin her gün evlerinde yemek yapmak için adeta sıra aldığını ifade eden Halil Ay, “Ramazan ayında başladık, her gün bir vatandaşımız, ‘biz de yapmak istiyoruz’ diye aramaya başladı. Yemekleri kendi mahallelimiz yapıyor. İçinden ne geliyorsa, kendi sevgisini vererek yapıyor. Aza ve arkadaşlarımla gidiyoruz yemekleri teslim alıyoruz, sağlıklı ve hijyenik bir şekilde dağıtıyoruz. Bazı dışarıda yaşayan vatandaşlarımız var, onlar gelip muhtarlıktan istediği zaman yemeğini alabiliyor. Amaç burada komşuluk ilişkilerinin bitmediğini, örf ve adetlerimizin unutulmadığını göstermek için böyle bir proje yaptık. Hem hayır oldu hem insanlara bir nebze moral oldu” dedi.



“Halkı birbiriyle buluşturduk”

“Yemek yapan da mutlu, yiyen de” diyen Ay, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanların birbirine ihtiyacı var. Olmadığı zaman hayat boş inanın. Dünya senin olsa ne yazar. Önemli olan birbirimizi sevmemiz, saymamız, zor günlerinde yanında olmamız. Zaten bunu yaptığımız için insanlar mutlu. Ben inanıyorum ki bir nebze de olsa insanları mutlu ettik. Halkı birbiriyle buluşturduk, amacımız da buydu.”



“Komşu, komşunun külüne muhtaçtır”

İhtiyaç sahipleri için evinde yemek yapan Gülay Ceylan da, mahalle muhtarının başlatmış olduğu projeye katkıda bulunmak istediklerini belirterek, “Bugün de biz yemek yaptık. İnşallah hayırlısı olur. İhtiyacı olan komşularımıza dağıtıyoruz. Ramazan ayında olduğumuz için, 'komşu komşunun külüne muhtaçtır' diyerek katkımız olsun istedik. Etli patates yemeği, çorba ve makarna yaptık. Yanında pide ve ayran var” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mert Demir de, mahalle muhtarının yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

