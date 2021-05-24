Resimleriyle arılara hayat oldular “Arı Varsa Hayat Var!” temalı ulusal ölçekli resim yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından; Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), Apiterapi Derneği katkıları ve Propolis sponsorluğuyla Dünya Arı Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Arı Varsa Hayat Var!” temalı ulusal ölçekli resim yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı ödül töreni açılış konuşmaları ile başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, insanların çevreye zarar verdiğini belirterek düzenledikleri yarışma ile yeni nesilde arı ve çevre farkındalığı oluşturmak istediklerini ifade etti. Çevreye verilen zararları gelecekte önleyebilmek adına bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini vurgulayan Kekeçoğlu, yarışmaya bine yakın katılım olduğunu söyledi.

Programda konuşan BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, aylardır süren özverili çalışmalar sonucunda, jüri üyelerinin değerli eserleri belirleme konusunda çok zorlandıklarını dile getirdi. Tozlaşmanın yüzde 80’inin arılar tarafından yapıldığına dikkat çeken Samancı, arıların yok olması durumunda, bitkisel üretimin ve tarımın, dolayısıyla da dünyanın yok olacağı vurgusunda bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi.



İlkokul kategorisinde “Arıları Koruyalım, Dünyayı Koruyalım” konulu eseri ile Mustafa Emin Erdoğan’a birincilik ödülü Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından takdim edildi. “Geleceği Aydınlatan Kovan” konulu eseri ile Zeynep Nisan Türkel’e ikincilik ödülü Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından takdim edilirken, “Arı Varsa Hayat Var” konulu eseri ile Beren Bilmem’e ise üçüncülük ödülü Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran tarafından takdim edildi.



Ortaokul kategorisinde: “Hayat Mimarları Arılar” başlıklı eseri ile Ali Emir Çiğdem birinci olurken, “Yaşamın İçinde Arı” konulu eseri ile Ela Serbes ikincilik, “Arı Bizim Dünyamız” başlıklı eseri ile Ardacan Kayacan da üçüncülük derecesi elde etti. Birincilik ödülü Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, ikincilik ödülü Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, üçüncülük ödülü ise Propolis Kurucu Ortağı Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı tarafından verildi.



Yine ortaokul kategorisinde: “Arının Rengi” başlıklı eseri ile Tuana Torgut birinci olurken, “Hayat Mimarları Arılar” konulu eseri ile Ali Emir Çiğdem ikincilik, “Yaşamın İçinde Arı” başlıklı eseri ile de Ela Serbes üçüncülük derecesi elde etti. Birincilik ödülü Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, ikincilik ödülü Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, üçüncülük ödülü ise Propolis Kurucu Ortağı Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı tarafından takdim edildi.



Lise kategorisinde ise “Döngü” isimli eseri ile birincilik ödülü kazanan Ebrar Güreşir’e ödülü BEE’O Propolis Kurucu Ortağı Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı tarafından takdim edildi. “Süregelen Mühendisler” isimli eseri ile ikincilik ödülü kazanan Sarete Aydeniz’e ödülü BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Arı Olmazsa Yaşam da Olmaz” başlıklı eseri ile üçüncülük ödülünü kazanan Aslı Safi’ye ise ödülü Düzce İli Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Cafer Kaba tarafından verildi.



Yarışmanın son kategorisi olan Üniversite kategorisinde “Ah Şu Dünya” konulu eseri ile Beyza Durhan birinci olurken, “Yaşamın Dansı” konulu eseri ile Büşra Meydan ikincilik, “Yaşamın Kaynağı Arılar” konulu eseri ile de Alperen Gün üçüncülük derecesi elde etti. Birincilik ödülü, Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Şahinler tarafından takdim edilirken, ikincilik ödülü Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Şahin, üçüncülük ödülü ise Apiterapi Derneği Başkanı Dr. Timuçin Atayoğlu tarafından takdim edildi.

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık bulunan eserler, 2027 Mayıs tarihleri arasında Düzce Üniversitesi’nin internet adresinde ziyaretçilere açık olacak.

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