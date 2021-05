Başkan Böcek özel öğrencilerle buluştu çilek fidesi dikti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı’ndaki Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte çilek fidesi dikti.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, güne Döşemealtı’ndaki Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek başladı. Merkezde eğitim gören çocukların sosyal yaşamda becerilerini geliştirmek ve onları toprakla buluşturmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sebze bahçesi yapıldı. Bahçenin çileklerini ise Başkan Muhittin Böcek ve özel çocuklar dikti. Çilek fidelerini çocuklarla birlikte toprakla buluşturan Başkan Böcek daha sonra can suyu verdi.



Her zaman yanlarındayız

Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Böcek, “Bugün çalışma arkadaşlarımla beraber geleceğimizin teminatı çocuklarımızla bir araya geldik. Kıymetli velileri ile görüştük. Çocuklarımızla birlikte sebze bahçesine çilek diktik. Özel çocuklarımızın aslında bizlerden farkı olmadığını herkesin görmesi adına farkındalık oluşturmak istedik. Kıymetli çocuklarımıza, velilerimize ve bu imkanı sağlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her zaman özel öğrencilerimizin yanındayız” dedi.



Atölyeleri ziyaret etti

Başkan Böcek daha sonra rehabilitasyon merkezinde yer alan ipek böcekçiliği atölyesini ziyaret ederek bilgi aldı. Başkan Böcek daha sonra merkez bünyesinde eğitim veren kreşin öğrencileri ile de fotoğraf çektirdi.

