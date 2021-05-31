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Cezaevi kütüphaneleri için düzenlenen eş zamanlı bağış kampanyasına Antalya’da start verildi Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal: " Kitap okuyan mahkumlar toplum içerisinde daha sağlıklı iletişim kurabilmeyi başarmaktadırlar”

İHA

Cezaevi kütüphaneleri için düzenlenen eş zamanlı bağış kampanyasına Antalya’da start verildi Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal: " Kitap okuyan mahkumlar toplum içerisinde daha sağlıklı iletişim kurabilmeyi başarmaktadırlar”

Türkiye geneli eş zamanlı düzenlenen Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası Antalya Adliyesinde Gerçekleştirilen törenle başladı.
Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ilk kitap bağışı ile başlatılan Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası etkinliği, Antalya Adliyesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlknur Köker, Kütüphane Müdürü ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri katıldı.

“Kitap Bağış Kampanyası süreci başlatılmıştır”
Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal yaptığı açılış konuşmasında, “Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan “Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” töreninde Adalet Bakanımız tarafından “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” düzenleneceği bildirilmişti. Bu kapsamda Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak bugün saat 11.00’de Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül tarafından yapılan ilk kitap bağışı ile Kitap Bağış Kampanyası süreci başlatılmıştır” dedi.

“Sorumluluk duygusuna sahip bireyler olmaları için katkı sunuluyor”
Kitap okumanın sorumluluk bilinci oluşturduğunu belirten Halil İnal, “Adalet Bakanlığımızın son dönemde gerçekleştirdiği ve ortak olduğu bu tür örnek projeler ile hükümlülerin topluma kazandırılmasına, yeniden suç işlemelerinin önlenmesine ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler olarak hayatlarını devam ettirebilmelerine katkı sunulmaktadır. Adalet Bakanlığı olarak modern ceza infaz sistemi uygulamalarımız ile hükümlü ve yükümlünün salt cezasını çekerken toplumdan soyutlanıp hapsedilmesi yerine onun üretken ve toplum için yararlı bir birey olarak yeniden topluma kazandırılmasına yönelik faaliyetler yürütmekteyiz” diye konuştu.

“Kütüphanelerin katkıları son derece önemli”
Kütüphanelerin önemine değinen Halil İnal, “Ceza İnfaz Kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik çeşitli eğitim, öğretim ve sosyalkültürel alanlarda yapılan çalışmalar ile onların sosyal ve manevi yönden uyumlu bir birey olmaları, yapıcı ve üretken kişiler olarak kendilerini geliştirebilmeleri; doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimsemeleri amaçlanmaktadır. Bu anlamda, hükümlü ve tutukluların toplumla uyumlu hale gelmelerinde yani yeniden sosyalleşmelerinin sağlanmasında, ceza infaz kurumlarımızda bulunan kütüphanelerin katkısı son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

“Toplum içerisinde daha sağlıklı bir iletişim kurabilmeyi başarmaktadırlar”
Kitap okuyan mahkumların daha sonra toplum içerisindeki iletişimlerinin arttığına değinen İnal, “Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuz ile Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda birer adet kütüphane bulunmaktadır. Burada hükümlü ve tutuklularımız boş zamanlarını okuyarak değerlendirmektedir. Hatta, önemle belirtmek isterim ki; kitaplar sayesinde birçoğunun hayata bakış açısı olumlu yönde değişmiş, kendilerini yeniden keşfetmiş, yeni suç işleme eğilimleri azalmış yada yeni suç işleme eğilimleri tamamen bitmiş, hayata daha pozitif bakabilmeyi başarmışlardır. Böylelikle, kitap okuma alışkanlığı edinerek kendisini geliştiren hükümlü ve tutuklularımız hem diğer arkadaşları ve kurum personeli ile hem de tahliye olmalarından sonra dışarıda toplum içerisinde daha sağlıklı bir iletişim kurabilmeyi başarmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızı kitap bağışında bulunmaya davet ediyorum”
Vatandaşları bağış yapmaya davet eden İnal, “Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen kampanya çerçevesinde, Antalya Adliyemizde ve İlimizde bulunan alışveriş merkezlerinin zemin katlarında “Kitap Bağış Standı” kurulmuştur. Bugün başlatılan Kampanya süreci 16 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir. Kampanya süreci boyunca; değerli Hakim ve Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarım ile adalet personelimizi, kıymetli Avukatlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı kitap bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bu konuda duyarlı olacağınıza inancım tamdır. Tekrar belirtmek isterim ki, yapacağınız her bir kitap bağışı ile hükümlü ve tutuklularımızın topluma kazandırılmasında sağlayacağınız katkı hiç şüphesiz büyük önem arz etmektedir. Bu güzel ve anlamlı bağış kampanyasının başlatılması sürecinde başta Adalet Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese kampanya sürecinde de, kitap bağışında bulunacak herkese teşekkür ediyor, tüm milletimiz için faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.
Konuşmanın ardından Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Protokol Mensupları Antalya Adliyesinde kurulan Kitap Bağış Standının açılış kurdelesini keserek stand alanını gezdi. Burada, önce Cumhuriyet Başsavcısı olmak üzere protokol üyeleri okudukları kitapları bağışlayarak kampanyaya destek oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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