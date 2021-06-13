Küçük Duru'nun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı (2)

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'ARAÇLAR GÖRÜŞÜMÜ KAPATTI'

Antalya'da, halasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça'ya (6) çarparak ölümüne neden olan sürücü Berna Yıldırım Başak, polisteki ifadesinde suçsuz olduğunu söyledi. Başak, "Güzergahımda gidiyordum. Önümdeki araçlar görüşümü kapattığı için yaya geçidindeki yayaları görmedim. Hızlı da değildim. Suçsuzum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-06-13 13:51:54



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