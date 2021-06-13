Kepez voleybol A takımı finallerde Antalya’yı temsil etme hakkı kazandı

Kepez Belediyespor Voleybol A Takımı, Bölgesel Lig Müsabakaları’nda Manavgat Gençlikspor’u 30 yendi. Antalya Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı izleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, filenin sultanlarını başarılarından dolayı tebrik etti.



Antalya Zirvespor’u 31, Şimşekspor’u 30 yenen Kepez Belediyespor Voleybol A Takımı, Manavgat Gençlikspor’u da 30 yendi. Bu başarısı ile finallerde Antalya’yı temsil etme hakkı kazanan Kepez’in sultanlarının son maçını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de tribünden izledi. Başkan Tütüncü’ye bu heyecanlı karşılaşmada Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal eşlik etti.



“Tütüncü, karşılaşmayı izledi”

Maç sonrasında başarılarından ötürü takım üyelerini kutlayan Başkan Tütüncü, “Pandeminin izlerinin yavaş yavaş silindiğini görmek mutluluk verici. Kepezspor, amatör sporları destekleyen yanıyla yönüyle tekrar sahalara dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Voleybolcu kızlarımızın önemli maçında onların yanında olmak büyük bir mutluluk. Kepez voleybol geçtiğimiz yıllarda önemli başarılara imza atmıştı. Kepezspor gençleri spora yönlendirmek ve spor alt yapısını güçlendirmek için bir mücadele veriyor. Gençlerimizi hem spora yönlendiriyoruz, hem de amatör sporlara yeni enerji, profesyonel sporlara yeni güç, yeni insan kaynağı meydana getirmek bizim için önemli. Bütün bunları yaparken onların iyi insan olmasını hedefliyoruz. Sporun ikliminde iyi insan olmalarına yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Biz sporu spor olsun diye, değil, sosyal amaca yönelik olarak yapıyoruz. Pandemi nedeniyle çok sevdiğimiz spor faaliyetlerine ara verilmesi bizi çok üzüyordu. Sağlıklı günlerde çok güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum” dedi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hedeflerinin voleybola 500 lisanslı kadın sporcu kazandırmak olduğunu da söyledi.

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