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(ÖZEL) 'Binbir surat' hırsızlık şüphelisi polisler tarafından böyle yakalandı Çaldığı motosiklet üzerinde polise yakalanan hırsız ne olduğunu anlayamadı Her seferinde farklı kıyafetle hırsızlık yapan şüpheli üzerinde bu kez belediye personeli kıyafetiyle ortaya çıktı

İHA

(ÖZEL) 'Binbir surat' hırsızlık şüphelisi polisler tarafından böyle yakalandı Çaldığı motosiklet üzerinde polise yakalanan hırsız ne olduğunu anlayamadı Her seferinde farklı kıyafetle hırsızlık yapan şüpheli üzerinde bu kez belediye personeli kıyafetiyle ortaya çıktı

Hırsızlık yaparken giydiği kıyafetler nedeniyle adı 'binbir surat'a çıkan ve birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan hırsızlık şüphelisi, çaldığı motosikletle gezerken polisler tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, ne olduğunu anlayamayan ve kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Son 1 hafta içerisinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karışan zanlının, dikkat çekmemek için fırıncı ve kurye kıyafetinin ardından belediye personel kıyafeti giydiği gözlendi.
Manavgat’ın yanı sıra Alanya’da da çok sayıda motosiklet ve açıktan hırsızlık olayının faili olarak aranan, 14 Haziran akşamı 1’er saat arayla motosiklet, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Barış K., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Yayla Mahallesi Barbaros Bulvarında yakalandı.
3 gün önce çaldığı motosikletle yakalanan Barış K.'nın dikkat çekmemek için üzerinde Belediye Fen İşleri ve Temizlik ekiplerinin giydiği fosforlu yelek ile başında kask olması dikkatlerden kaçmadı. Polisleri görünce kaçmaya çalışan zanlı, güçlükle yakalanarak kelepçelendi.
Geçtiğimiz günlerde 3 ayrı tur otobüsünden kablo çalmak suçundan mahkeme tarafından araması da bulunan Barış K.'nın 3 gün önce çaldığı motosiklet ile 10 Haziran tarihinde jandarma bölgesinden çaldığı motosiklet sakladığı yerde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Dikkat çekmemek için kıyafet değiştiriyordu
Barış K.'nın hem dikkat çekmemek, hem de sokağa çıkma yasağına takılmamak için son günlerde yaptığı hırsızlıklarda sokağa çıkma yasağı olmayan fırıncı ve kurye kıyafetleri giydiği belirlendi. Kıyafetler nedeniyle uzun süredir yakalanamayan Barış K.'nın 'binbir surat' olarak adlandırıldığı bildirildi.
Barış K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanma anı güvenlik kamerasında
Barış K.'nin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş ekiplerince takibe alınan Barış K. Yayla Mahallesi'nden Barbaros Bulvarına çıkmak isterken polisten kaçamadı. Ekipler kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirdi. Barış K.'nin üzerindeki belediye personeli kıyafeti nedeniyle rahat olduğu gözlendi.

Motosiklette hırsızlık malzemeleri bulundu
Barış K.'nin yakalandığında kullandığı motosikletin oturağının altında bulunan bölmede hırsızlık olaylarında kullandığı eldivenler, şapka, maket bıçağı, bant ve poşet içerisinde çalıntı olduğu belirlenen kablolar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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