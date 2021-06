Alanya'da kent arşivi projesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Belediyesi iş birliği ile “Kent Arşivi Projesi” hayata geçirildi.

Alanya kent tarihine ışık tutmak ve akademisyenler ile araştırmacıların faydalanması adına Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden Alanya ile ilgili temin edilen belgeler, ALKÜ iş birliğinde Alanya Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan “Alanya Kent Arşivi” Projesi ile hayat buluyor.



Alanya ile ilgili 106 bin belge arşivde yer alacak

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nden alınan ve 106 bin görüntüden oluşan belgeler ile defterler kataloğunun, gerekli izinlerin alınmasından sonra proje kapsamında Alanya Belediyesi tarafından tahsis edilen binaya teslim edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında, Alanya Belediyesinde bir araya gelen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Alanya Belediye Başkanı Âdem Murat Yücel, projenin hayat bulması için Alanya Kent Arşivi projesinin protokolünü imzaladı. Protokole töreninde ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir ve ALKÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Mehmet Ak’ta hazır bulundu.



Belgeler zengin bilgiler içeriyor

Alanya’ya kazandırılan belgelerin, yöre ile ilgili yapılacak olan araştırmalarda zengin bir arşiv niteliği taşıdığını ifade eden Rektör Kalan, “Alaiye Sancağı ile ilgili belge ve defterlerden oluşan külliyatın çeşitli fon kodları içerisinde kayıtlı zengin bir içerikten oluşuyor. Belgelerde Payitaht’ta divan toplantılarında müzakere edilen iç ve dış meselelere ait siyasi, askeri, içtimai ve iktisadi kararların kaydedildiği Mühimme defterleri başta olmak üzere timar, gümrük, maliye, nüfus, vakıf gibi çeşitli kayıtları içeren Ruznamçe defterleri, Maliyeden Müdevver defterler, Maliye defterleri, Maliye Varidat defterleri, Maliye Varidat Temettuât defterleri, Maliye Ceride defterleri, Başmuhasebe defterleri, Evkaf defterleri, Nüfus defterleri, Tahrir defterleri, Ahkâm defterleri, Kamil Kepeci defterleri içerisinde yer alan hükümler Alaiye Sancağının sosyoekonomik durumunu aydınlatan zengin bilgiler içermektedir” diye konuştu.



Başkan yücel'e teşekkür

Konuşmasının devamında Rektör Kalan “Alanya’mız için bu önemli belgelere sahip çıkan Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ederim. Kendisi çok kıymetli bir işe imza atmıştır. Bu belgelere yer tahsisi yapmak demek Alanya tarihine sahip çıkmak demektir. Bu vesileyle Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Belediye çalışanlarına, belgelerimizi toplama ve tasnif çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Mehmet Ak’a, kurumlarımızın değerli yöneticileri ve çalışanlarına bir kez daha çok teşekkür ederim” diye konuştu.



"Üniversitelerimiz bize yol gösteriyor"

Güzel bir vesileyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başka Yücel, “Bizler geleceğe ışık tutan her projeyi aydınlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz yerel yöneticiler şehirde yapması gereken hasıl işler dışında bu bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşantısını, sağlığında, eğitiminde olduğu gibi bizi biz yapan değerleri korumak, onları yaşamak ve yaşatmak için olağanüstü çalışmalara giriyoruz. Bu tür çalışmalarımızda da üniversitelerimiz bizlere yol gösteriyor. Şehrimizin her yönüyle vizyon ve misyonuna, değişim ve gelişimine çok katkı veriyorlar. Bugün de Kent Arşivimizin oluşturulmasıyla ilgili Üniversitemizle iş birliği çalışmalarımız neticesinde Herbaryum Müzemizin üst katında kent arşivimizi oluşturduk. Cumhurbaşkanlığı arşivinden Osmanlı döneminden bu yana Alanya’mız ile ilgili 106 bin belgeyi orada toparladık. Böylece geçmişimizin ışığında geleceğimizin planlamasında bize yol gösterecek olan bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu projede başta sayın Rektörümüze, rektör yardımcılarımıza ve Prof. Dr. Mehmet Ak olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve bölge halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Alanya’mıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

