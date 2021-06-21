ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı şampiyonasına hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 24 Haziran5 Temmuz tarihleri arasında Yalova’da gerçekleşecek olan 20202021 Tekerlekli Sandalye basketbol 1. Ligi müsabakalarına hazır. Takımın hedefi Süper Lig’e yükselmek.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu pandemi nedeniyle spor faaliyetlerini ertelemişti. 2020/2021 yılı ertelenen Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligleri müsabakaları 24 Haziran5 Temmuz tarihleri arasında Yalova’da oynanacak. ASAT Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da müsabakalara hazırlandı.



“Hedef şampiyonluk”

12 takımın mücadele edeceği müsabakalar için son hazırlıklarını tamamlayan ASAT Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın hedefi şampiyonluk kazanmak. Pandemi nedeniyle ertelenen 20202021 sezonuna iyi hazırlandıklarını ifade eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Hakan Sun, “Pandemi nedeniyle salonlar kapalıydı ama biz çalışmayı hiç bırakmadık. Takımımızın durumu çok iyi. Sporcularımızın sağlıkları da çok iyi durumda. Yalova'daki maçlara hazırız. Hedefimiz şampiyonluk. Kazanacağımız şampiyonluğu da bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e armağan edeceğiz” diye konuştu.



“Süper lige çıkacağız”

Takım Kaptanı Cavit Torun, geçtiğimiz yıl şansız bir şekilde Süper Lig’e veda ettiklerini ama pes etmeyerek yeniden hazırlandıklarını ifade ederek, “Süper Lig hedefiyle maçlara hazırlandık. Yalova’daki 1. Lig Türkiye Şampiyonası’nda inşallah şampiyon olacağız. Hedefimiz, Antalya’yı önce Süper Lig’de sonra da Euroleague'de temsil etmek” dedi.



“Yenilgisiz şampiyonluk hedefleniyor”

U22 Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’na seçilen ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu İzzet Alkış da çok iyi hazırlandıklarını maçları heyecanla beklediklerini ifade etti. Oyuncu Asım Fuat da şampiyonaya takım olarak çok iyi hazırlandıklarını ve hedeflerinin yenilgisiz şampiyonluk olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.