(ÖZEL) “Komşularıma gidiyorum” diyerek evden çıkan iki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı Antalya’da Cumartesi günü evinden çıkan kadından eşi ve yakınları bir daha haber alamadı Annelerini gözü yaşlı bekleyen iki küçük kızı babaları, “Anneniz hastanede” diye teselli ediyor Küçük kızlarından annelerine: "Anne çabuk gel, anne seni çok özledik" seslenişi

Antalya’nın Kepez ilçesinde iki gün önce evden çıkarak, “Komşularıma gideceğim” diyen evli ve iki çocuk annesi kadın adeta sırra kadem basarak ortadan kayboldu. Eşini her yerde arayan gözü yaşlı genç adam ise şu ana kadar bir ize rastlayamadı. Annelerini soran iki küçük kız ise babaları tarafından, "Anneniz gelecek, geliyor. Hastanede bulunuyor" diyerek teselli ediliyor.

Olay, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi 38 sokak üzerinde Cumartesi günü yaşandı. Sokak üzerinde bulunan sitede eşi Bilal Çatma (28) çocukları Meryem Su (6) ve İrem Su (5) ile birlikte yaşayan Selcan Çatma (27) akşam saat 21.00 sularında “Komşularıma gidiyorum” diyerek evden çıktı. Eşinin geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen Bilal Çatma, telefonunu aradı. Eşinin telefonunun kapalı olduğunu gördü.

Eşinin hayatından endişe eden genç adam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek kadının eşinden ve yakınlarından bilgi alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Diğer taraftan iki küçük kızın annelerinin ortadan kaybolmasının ardından üzüntülü oldukları görüldü. Baba Bilal Çatma kızlarını, “Anneniz geliyor, gelecek, hastanede” teselli ettiği öğrenildi. Kızlar annelerine, “Anne çabuk gel. Anne seni çok özledim" diyerek seslenmesi adeta yürekleri burktu.



"Çocuklarımı sürekli gelecek, geliyor ve hastanede diye teselli ediyoruz"

Eşim komşuya gidiyorum diye gitti. Bir daha geri dönmedi. Durumundan şüpheleniyorum. Kaçırıldığını düşünüyorum. Aramızda ciddi bir sorun yoktu. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Onu bekliyoruz. Çocuklarım ile özledik. Cumartesi akşam gitti. 2 gündür haber alamıyoruz. Çocuklarımı sürekli gelecek, geliyor ve hastanede diye teselli ediyoruz. Çocuklar annem ne zaman gelecek, annem bize şaka yaptı. Bizden saklandı diyorlar. Kendi gitti ise çıksın gelsin. Sağ salim geri dönmesini istiyorum. Yeter ki gelsin. Her şeyi oturup konuşuruz. Ben şu an çocuklarım için hayatta duruyorum” diye konuştu.



"Aşağı inip geleceğim diyerek çıktı"

Genç kadının kayınvalidesi Güllü Çatma ise, “Kendisini çok seviyoruz. İki çocuğu var. Kendisi görüyorsa arasın konuşalım. Nerede ise çıksın gelsin. Aşağı inip geleceğim diyerek çıktı. Çocukları durmadan nereden diye soruyor. Çocuklara hastanede iyileşecek gelecek diyoruz. Her yere başvuru yaptık. Bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

