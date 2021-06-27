Alanya’da sınava geç kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) geç kalan adayların yardımına jandarma koştu.

Alanya’da YKS'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’ne geç kalan adayların yardımına jandarma koştu. İlçede sınava girecek bazı adaylar, nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttu. Okul çevresinde görevli Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldu. Öğrenciler jandarma trafik ekipleri tarafından motorla sınava girecekleri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne (ALKÜ) yetiştirildi. Öğrenciler jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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