3 yılda 3 ameliyat geçiren Dilan, 2 ameliyat daha olacak



Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 3 yılda 3 ameliyat olan Dilan Karakoyun (3), gelecek aylarda iki ameliyat daha olacak. Bu zorlu süreçte maddi ve manevi yıprandıklarını belirten ailesi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Eyüp Karakoyun (34) ile Halime Karakoyun (30) çiftinin 3 yıl önce dünyaya gelen kızları Dilan, doğumundan 5 saat sonra morarmaya başladı. Yapılan tetkiklerinde kalpten akciğere giden damarının tamamen kapalı olduğu ve kan akışının bulunmadığı belirlenen minik Dilan, özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakımında tedaviye alındı. Acil ameliyat olmasına karar verilince Dilan, ambulans uçakla Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Henüz 5 günlük olan Dilan'ın, akciğere giden damarın tamamen kapalı olmasının yanı sıra kalbinde iki büyük delik olduğu, sağ böbreğinin bulunmadığı, vajinanın kapalı olduğu, anüsün vajinaya çok yakın yerde ve dar olduğu, sağ ayağının iki parmağının ise yapışık olduğu belirlendi. Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar öncelikli olarak kan akışının olmadığı kapalı damarın değişmesi gerektiğini belirtip minik Dilan'ı ameliyata aldı. Kapalı damarı yapay damarla değişen Dilan'ın, daha sonra yapılan ikinci ameliyatla vajinası açıldı.

3 yılda 3´üncü ameliyatını bir hafta önce olan Dilan'ın bu kez de takılan yapay damarı değiştirilip kalbindeki delikler onarıldı. Halen hastanede yaşama tutunmaya çalışan Dilan, sağlığına kavuştuktan sonra da anüs ve yapışık ayak parmaklarıyla ilgili iki ameliyat daha geçirecek. Minik kızın, bu zorlu süreçte maddi ve manevi olarak yıpranan anne ve babası ise kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

'BEBEĞİN ÇOK SAĞLIKLI OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ'

Eşinin hamileliği süresince düzenli kontrole gittiklerini belirten Eyüp Karakoyun, "Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 5 günlük kızımın damar sorunu dışında kalbinde iki büyük delik olduğu, sağ böbreğinin bulunmadığı, vajinasının kapalı, anüs deliğinin vajinaya çok yakın ve dar olduğu, sağ ayağında iki parmağın yapışık olduğunu söylediklerinde eşimle ben şoke olduk. Çünkü hamilelik boyunca yapılan kontrollerde bebeğin çok sağlıklı olduğu söylenmişti" diye konuştu. Karakoyun, "Dilan bir hafta önce de 3´üncü ameliyatını oldu. Yeni bir yapay damar takıldı. Halen hastanede kontrol altında" dedi.

'BÜYÜDÜKÇE YAPAY DAMARIN DEĞİŞMESİ GEREKEBİLİYORMUŞ'

Dilan'a takılan yapay damarın fiyatının hayli yüksek olduğunu söyleyen Eyüp Karakoyun, "Bu damar yurt dışından geliyor. İlk iki ameliyatını bir şekilde biz karşılamaya çalıştık. Ancak bu ameliyatı karşılayacak durumda değiliz" ifadesini kullandı.

Doktorların, Dilan'ın büyüdükçe takılan yapay damarının tıkanabileceğini ve yenilenmesi gerekebileceğini söylediklerini de belirten Karakoyun, takılan yapay damarın ücretinin tamamının devlet tarafından karşılanmadığını kaydetti. Dilan'a takılan yapay damarın şu anki fiyatının 48 bin TL olduğunu, bunun sadece 17 bin TL'sinin devlet tarafından karşılandığını, kalan 31 bin TL'yi kendilerinin ödediğini dile getiren Karakoyun, "Tek seferlik bir ameliyat olsa kuru ekmek yer yine ameliyat masraflarını karşılarım. Zor durumdayız, yardım bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR

2021-06-28 11:13:40



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