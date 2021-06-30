Avukat Ertuğrul: Elmalı Davası'nda tahliye kararını anlamlandıramıyoruz



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul, Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın 3'üncü duruşmada tahliye edilmesini anlamlandıramadıklarını belirterek, "Delillerde hiçbir değişim olmamasına, sanıklar lehine dosyaya en küçük bir delil girmemesine, hatta alınan raporlar mağdur anlatımlarını desteklemesine rağmen, delil durumu gerekçe gösterilerek tahliye kararı verildi" dedi.

Balıkesir'de geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

G.E.G., ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi. G.E.G., geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Yaşadıklarıyla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.C.G.'den şikayetçi olan G.E.G., ağabeyi ile kendisine çok acı çektirdiklerini anlatırken, anneannesi F.G. ile dayısı S.C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.

İSTİSMARI RESİMLE ANLATTILAR

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., yaşadıklarını, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları resimler, soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma kapsamında yakalanıp, gözaltına alınan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BİZ BİR ŞEY YAPMADIK, DOLDURUŞA GELMİŞLER'

Olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması, 6 Ocak'ta Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A., tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılırken, 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Diğer sanık Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. İfadelerinin ardından mahkeme heyeti, sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

'HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEMESİNE RAĞMEN TAHLİYE KARARI VERİLDİ'

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul, dosyanın Edremit'ten Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesinden bugüne takipçisi olduklarını belirtti. Avukat Ertuğrul, "Soruşturma aşamasında da sanıkların tutuklanması için talepte bulunduk. Ancak ne yazık ki ilk aşamada bir tutuklama olmadı. Dava açıldıktan sonraki süreçte, sanıkların duruşma öncesinde çocukları kaçırma girişimleri oldu. 16 Ekim 2020 tarihli duruşmada sanıklar hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararının gerekçesi, mağdur ve tanıklar üzerine baskı kurma ihtimali, dosyada kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve mevcut dosyadaki delil durumu idi. Fakat, ne yazık ki 5 Ocak 2021 tarihli duruşmada, delillerde hiçbir değişim olmamasına, sanıklar lehine dosyaya en küçük bir delil girmemesine, hatta alınan raporlar mağdur anlatımlarını desteklemesine rağmen yine delil durumu gerekçe gösterilerek tahliye kararı verildi" dedi.

'BU DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bu türlü tahliye kararlarına son zamanlarda sıkça rastladıklarını sözlerine ekleyen Serap Ertuğrul, "Maalesef daha önce mağdur odaklı ve çocuğun yüksek yararı odaklı bakış açısı Yargıtay'ın da görüş değiştirmesi ile mağdurlar aleyhine durum yaratmaya başladı. Önceki dönemlerde Yargıtay mağdurun anlatımının yeterli olduğu noktasındaydı, ancak sonrasında nasıl olduysa mağdur anlatımlarının tek başına yeterli olmadığı ve somut, maddi delillerin de olması gerektiği şeklinde bir görüşe evrildi. Gelinen noktada Elmalı özelinde baktığımız zaman, evet bu çocuklar istismara uğradı, eziyet gördüler. Dosyadaki delillere rağmen çığlıklarının duyulmaması ve hala bir tutuklamanın olmamasını anlamlandıramıyoruz. Tutuklama istemlerimizin reddedilmesinin, hukuka ve Türkiye'nin de imzaladığı uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız ve sanıkların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

17 Eylül'de yargılamaları devam edecek sanıklar Merve A. ile Rahmi A.'nın, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapisleri isteniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-06-30 16:18:09



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