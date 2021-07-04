Muratpaşa kreşleri ön kayıt başvuruları başlıyor

Muratpaşa Belediyesi kreşlerinde, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeni eğitim yılı için hazırlıklar başladı. 560 öğrenci kapasitesiyle beş mahallede beş kreşi bulunan Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Pazartesi’den itibaren ön kayıt için başvuruları almaya başlıyor.



Muratpaşa Belediyesi’nin pandemi nedeniyle kapanan ve süreçte bir şubesini sağlık çalışanlarının çocukları için ücretsiz açan kreşlerinde yeni eğitim yılı hazırlıkları başladı. Yaklaşık bir yıllık aranın ardından yeniden açılacak kreşler için ön başvurular 5 Haziran Pazartesi başlıyor. 36 72 ay arası çocukların kabul edileceği kreşler için başvurular Çağlayan Mahallesi’nde bulunan merkez şubeye yapılabilecek. Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan, Ermenek, Dutlubahçe, Konuksever ve Soğuksu mahallelerinde beş kreşi bulunuyor. 560 öğrenci kapasitesine sahip kreşler kapasitelerinin yüzde 20’si oranında ücretsiz kayıt alıyor. Ayrıca tüm şehit çocukları sosyoekonomik düzeyi gözetmeksizin ücretsiz eğitimden faydalanabiliyor.

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