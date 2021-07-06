Konyaaltı'nda denizin dibi çöplüğe döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı'nda denizin dibi çöplüğe döndü

DHA

Konyaaltı'nda denizin dibi çöplüğe döndü


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TURİZM kenti Antalya'nın Konyaaltı sahilinde, su altı kameralarıyla kaydedilen görüntülerde deniz dibinin çöplüğe döndüğü görüldü. Su altında, tatilcileri içine taş koyup attığı pet şişelerle, ıslak mendil ve maskeler dikkat çekti. Prof. Dr. Gökoğlu, "Deniz dibi ıslak mendiller ve maskelerle doldu" dedi.
Konyaaltı sahilinde, profesyonel dalgıçların su altında kaydettiği görüntülerde deniz dibindeki canlılar ile birlikte kirlilik de dikkati çekiyor. Sahile gelen bazı tatilcilerin pet şişeler içerisine çakıl taşları doldurup denize attıkları ve bu şişelerin de dipte kirlilik oluşturduğu görüldü. Görüntülerde, koronavirüs döneminde temizlik için sıkça kullanılan antibakteriyel özellikli ıslak mendillerin deniz dibindeki yoğunluğu dikkat çekti, Deniz dibinde maske ve diğer katı atıkların da olduğu görüldü.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görüntüleri incelediğinde kendisinin de çok üzüldüğünü ifade etti. Deniz tabanındaki plastik kirliliğinin özellikle üzücü boyutlarda olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Her yer pet şişe olmuş deniz dibinde. Şişelerin içine çakıllar doldurulup atılmış. Sadece o değil, ıslak mendiller de dikkati çekiyor. Ayrıca ıslak mendiller dokulu olduğu için su altında çok kirlilik oluşturuyor. İnanın bu manzarayı görünce çok üzülüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-07-06 09:59:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Yörüklerin keçi kırkma mesaisi başladı Keçilerin et ve süt verimini artırıyor, kesilen kılların kilosu 1,5 liradan satılıyor Keçi kılı çadır, çuval, çanta, kilim oluyor Toros dağlarındaki göçerler, zorlu yaşam şartlarına rağmen kültürlerini yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yörüklerin keçi kırkma mesaisi ...
Akdeniz Üniversitesi´nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi´nde mezuniyet heyecanı
3 yıl sürecek projeyle, 16.5 milyon anaç balon balığı yakalanacak "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi, Aslan Balığının Tüketime Kazandırılması" projesi kapsamında Antalya'da alımlar başladı Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay: "Proje çerçevesinde denizlerden 16.5 milyonun üzerinde anaç balon balığı çekilecek" "Bu sene için 5 milyonluk bütçe ayırdık, önümüzdeki seneler için de 5’er milyon olarak devam edecek" "Balon balığını alıyoruz, sanayide kullanıyoruz, imha ediyoruz. Aslan balığını ise dikenlerini kestikten sonra tüketebiliyoruz"
YEREL HABERLER 3 yıl sürecek projeyle, 16.5 milyon anaç balon balığı ...
Balon balığı alım töreninde, aslan balığını mangalda pişirip yediler
YEREL HABERLER Balon balığı alım töreninde, aslan balığını mangalda ...
AÜ’de 218 hemşire mezun olup ant içti
YEREL HABERLER AÜ’de 218 hemşire mezun olup ant içti
Serik Belediyespor’un yeni teknik direktörü Bülent Akan oldu
YEREL HABERLER Serik Belediyespor’un yeni teknik direktörü Bülent ...
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Antalya'da otomobille çarpışan motosikletlinin öldüğü ...
Dünyayı kasıp kavuran pandemi baleyle sahneye taşınıyor Antalya DOB'tan dünyada bir ilk olarak 'Pandemic' bale Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Pandemic' balesinin dünya prömiyerini gerçekleştirmek için gün sayıyor Sağlık çalışanlarına ithaf edilen balenin açılışında sanatçılarla birlikte Akdeniz Üniversitesi'nden sağlık görevlileri de yer alacak
YEREL HABERLER Dünyayı kasıp kavuran pandemi baleyle sahneye ...
Sarılar ve Taşağıl kreşleri açılıyor
YEREL HABERLER Sarılar ve Taşağıl kreşleri açılıyor
ATSO Başkanı Çetin: -“Batı Akdeniz enflasyonu turizmdeki canlanma ile birlikte Türkiye ortalamasının üzerinde”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: -“Batı Akdeniz enflasyonu ...
Köpeği Kiraz'ın, yaşamadıkları eve girişi yasaklandı
YEREL HABERLER Köpeği Kiraz'ın, yaşamadıkları eve girişi yasaklandı
Antalya'da 15 dekar makilik ile zeytin ve çam ağaçları yandı
YEREL HABERLER Antalya'da 15 dekar makilik ile zeytin ve çam ...
Güray Vural Antalyaspor’da
YEREL HABERLER Güray Vural Antalyaspor’da
Alanya'da tatilciler denize girip, turistik yerleri gezdi
YEREL HABERLER Alanya'da tatilciler denize girip, turistik yerleri ...
Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı
Tokyo Olimpiyatlarına ALKÜ’lü 3 sporcu katılacak
YEREL HABERLER Tokyo Olimpiyatlarına ALKÜ’lü 3 sporcu katılacak
Arslanbucak kapalı pazar yerinin temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Arslanbucak kapalı pazar yerinin temeli törenle ...
Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü Antalya'daki makilik alan yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve ...
Ahmet Erkal kurs merkezinde eğitim yılı başladı
YEREL HABERLER Ahmet Erkal kurs merkezinde eğitim yılı başladı
Damada '5 liradan 5 bin liralık takı' sürprizi
YEREL HABERLER Damada '5 liradan 5 bin liralık takı' sürprizi
Başkan Esen, geçmiş dönem CHP meclis üyelerine çalışmaları anlattı
YEREL HABERLER Başkan Esen, geçmiş dönem CHP meclis üyelerine ...
Kaşıkla yemek verilen, enjektörle su içirilen yavru karga, kafede masalara da misafir oluyor Antalya'da yavru karga, kafenin maskotu oldu 30 yıllık esnaf kafesinde yavru kargaya bebek gibi besliyor Mehmet Sırtıkara: "Kendisi gitmediği sürece ben onu bırakmak, giderse çok üzülürüm"
YEREL HABERLER Kaşıkla yemek verilen, enjektörle su içirilen yavru ...
Antalya'ya hafta sonu 683 uçakla 128 bin turist geldi 22 Haziran'dan bu yana gelen turist sayısı 638 bin 127'ye ulaştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hafta sonu 683 uçakla 128 bin turist ...
Kediyi görüp annesinin elinden yola fırlayan çocuğa araç çarptı
YEREL HABERLER Kediyi görüp annesinin elinden yola fırlayan çocuğa ...