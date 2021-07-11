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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da zıpkınla aslan balığı avı yarışması

DHA

Antalya'da zıpkınla aslan balığı avı yarışması


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'deki istilacı türler arasında yer alan ve deniz ekosistemine zarar vermeye başlayan aslan balığı ile mücadele etmek adına 'Zıpkınla Aslan Balığı Avcılığı' yarışması düzenledi. Yarışma sonunda yakalanan 52 aslan balığı temizlenip, pişirilerek ikram edildi.
Kızıldeniz'de ortaya çıkan, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Akdeniz'e ulaşan aslan balıklarının popülasyonu, denizlerdeki ısınmanın da etkisiyle son yıllarda arttı. İstilacı türler arasında yer alan aslan balıkları, Akdeniz'deki türleri ve deniz ekosistemine zarar vermeye başlayınca, türle mücadele de arttı. Bu kapsamda aslan balığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ tarafından Düden Park'ta işletilen restoranın menüsüne dahil edildi. Zehirli dikenleri ve yüzgeçleri temizlenen balık, pişirilip müşterilere servis ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ise mücadele kapsamında Konyaaltı Sahili'nde zıpkınla Aslan Balığı Avcılık Yarışması düzenledi. Sabah erken saatlerde başlayan yarışmaya, tekne kaptanı, kovacı ve avcıdan oluşan 3'er kişilik 6 takım katıldı. Denize açılan ve yaklaşık 4 saat boyunca avlanan takımlar, toplamda 52 aslan balığı avladı. Yakaladıkları aslan balıkları ile karaya çıkan takımların ellerindeki kovalarda bulunan balıklar, jüri üyeleri tarafından tek tek sayıldı ve tartıldı.
En çok avlanan ve en ağır aslan balığı kategorilerinden oluşan yarışmada, 26 aslan balığı yakalayan Mevlüt Şahin, Sedat Gökkaya ve Ahmet Gökkaya birincilik elde ederken, yakaladıkları 568 gramlık balık ile Çağdaş Özsarı, Mümine Güneş, Anıl Oğuz en ağır aslan balığını yakalayarak bu kategoride birinci oldu. Yarışmanın birincilerine zıpkın, 2'nci ve 3'üncülerine ise EKDAĞ'ın Tünektepe tesislerinde yemek ve ücretsiz teleferik kullanım hakkı hediye edildi. Yarışmacılar tarafından avlanan 52 aslan balığı, ustalar tarafından dikenleri ve yüzgeçleri temizlendikten sonra ızgarada pişirilerek yarışmaya katılanlara ve sahile gelenlere ikram edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, Antalya'daki güzellikleri devam ettirmek ve bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak için projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Yavuz, "Her fırsatta Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci etkinliklerle, farkındalığı artıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda aslan balığı avcılık yarışması ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Bu yarışma geleneksel hale gelecek. Denizler sürekli tehdit altında. Zararlı balıkların popülasyonu artıyor. Biz de Deniz Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü kurduk. Hem gemilerin denizleri kirletmesine müsaade etmiyoruz hem de böyle projelerle Antalya'yı gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-07-11 14:05:09

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