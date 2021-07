Antalya´da bayram rezervasyonlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı

Mehmet ÇINARLevent YENİGÜNBurcu MUTLU/ANTALYA, (DHA)PANDEMİYLE mücadelede aşının yaygınlaşması ve kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılmasıyla birlikte turizm kenti Antalya'da, Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle rezervasyonlarda şimdiden birçok tesiste yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz resmi tatiliyle birleştirilerek 11 gün tatil olabileceği değerlendirmesiyle şimdiden plan yapanlar, bu dönem için turizm kenti Antalya'da rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Antalya sahillerindeki otellerde özellikle 5 yıldızlı olanlarda doluluklar, şimdiden yüzde 90'ları aştı. Bayram dönemi için de birçok otel rezervasyonunda yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Birçok otelin geceliği 10-15 bin doları bulan lüks villalarında bile bayram dönemi için neredeyse yer kalmadı.

YERLİ VE YABANCI TURİST AKINI

Antalya'da turizmin yoğun olduğu Kaş'tan Alanya'ya kadar olan bölgede Kalkan, Kaş, Kekova, Çıralı-Olimpos-Adrasan, Kemer, Konyaaltı, Lara, Kundu, Belek, Manavgat, Side ve Alanya sahillerindeki otellere hem yerli hem de yabancı turist akını yaşanıyor. Başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Almanya, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu ülkelerinden turist akını yaşanan kentte, bugünlerde hem 5 yıldızlı oteller hem de lüks villalarda doluluklar birçok tesiste yüzde 90-95'in üstünde seyrediyor.

BAYRAMDA YÜZDE 100 DOLULUK

5 yıldızlı bir otelin İşletme Müdürü İsmail Çağlar, haziran ayında Rus pazarının açılmasıyla açık oteller için talep oluşmaya başladığını, pandemi nedeniyle kapalı otellerin de böylelikle açıldığını kaydetti. İsmail Çağlar, "Ciddi talep var. Haziran 15'te başlayan bu talep, temmuz ayında da devam ediyor. Bayramda otellerin yüzde 100 dolması bekleniyor. Halihazırda bizim villalarımız dolu, otelimiz de yüzde 80 dolulukla gidiyor" dedi.

YÜZDE 5-10'LUK KISIM BOŞ BIRAKILIYOR

Pandemi nedeniyle otellerin yüzde 5 veya 10 gibi bir marjı boş bıraktıklarına dikkat çeken İsmail Çağlar, "Pandemi kurallarının getirdiği zorunluluktan dolayı. Çünkü hala devam eden de pandemi süreci var. Her ne kadar kısıtlamalar kaldırıldıysa da iyi hizmet vermek ve misafirlerin güvenliğini sağlamak için oteller tam doldurmama kararı aldı. Bu yönde de ilerleyecekler. Biz de bu şekilde uyguluyoruz" diye konuştu.

TEMMUZ AYI REZERVASYONLARI KAPANDI

Pandeminin getirdiği en büyük konulardan birinin izolasyon olduğunu anlatan Çağlar, "Otellere aiyt villalar da malum hem kişisel hem de toplumsal izolasyon açısından büyük rağbet görüyor. Villalarda insanlar kendilerine özel alanlara sahip oluyor. Bu yönde ciddi talep oluştu. Halihazırda temmuz ayı içinde tüm villalarımızı rezervasyona kapattık ve bölgedeki diğer villalar için de aynı doluluk oranlarını duyuyoruz" dedi.

RUSLAR VE İÇ PAZARDAN CİDDİ TALEP

Müşteri portföyünü de açıklayan Çağlar, Rus pazarının büyüdüğünü, hazirandaki yüzde 4-5 olan payın yüzde 20'lere yükseldiğini belirterek, uçak sayısı arttıkça, dolulukların da Rus pazarında o oranda artığını söyledi. Çağlar, "Şu an yüzde 20 Rus pazarı, yüzde 20 iç pazar doluluğu söz konusu. İç pazardan da yoğun talep alınıyor. Okullar kapandı, artık yaz sıcakları ve insanlar uzun süre dışarı çıkamadı. Bu faktörlere bağlı olarak da iç pazarda canlanma var. Bayrama da bu yansıyacak" dedi.

`TÜM OTELLERDE BAYRAM DOLU GEÇECEK´

Beş yıldızlı otellerin bulunduğu Kundu-Lara bölgesi için bayramda tüm otellerin dolu geçeceğini söyleyebileceklerini kaydeden Çağlar, "Bölgede 50'ye yakın beş yıldızlı otelimizin ortalama 500-800 oda kapasitesi var. Görüştüğümüz arkadaşlar da dile getiriyor, yüzde 90-95 doluluk söz konusu. Yüzde 5-10'luk kısım da pandeminin getirdiği zorunluluklar, servisin daha rahat akması için otellerin vereceği marjlar, onun dışında dolacağını düşünüyorum" diye konuştu.

`AŞISIZ PERSONEL KALMADI´

Bu sene sezonun iyi açıldığını da belirten Çağlar, şunları söyledi: "Varyantlar da söz konusu. Devletimiz de sağ olsun aşılama konusunda otellerimize kadar geliyor. Toplu aşılamalar yapılıyor. Hemen hemen aşısız personelimiz kalmadı. Tüm misafirlerimize çağrıda bulunuyoruz. Tüm pandemi ve hijyen kurallarını uyguluyoruz ve gönül rahatlığıyla otellerimize gelip tatillerini yapabilirler"

`MUTLULUK VERİCİ BİR TABLO´

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanların tatili, özgürlüğü özlediğini vurgulayan beş yıldızlı otel Genel Müdürü Çetin Pehlivan, "Artık insanların eğlenme vakti, tatil zamanı. Çok yoğun talep alıyoruz ve tüm Belek bölgesinde bunu hissediyoruz. Kendi tesisimiz de dahil tüm çevre otellerimizde yüksek doluluk var. Bu mutluluk verici bir tablo. Antalya bunu hak ediyordu. İnsanlar zorlu bir dönemden geçti ve artık Antalya o güzel günleri yaşıyor. Önümüzde bayram var, bayramda da şimdiden doluyuz. Tüm bölgede de aynı dolulukları gözlemliyoruz" diye konuştu.

`TÜM DÜNYADAN GELİYORLAR´

Pandemi yüzünden insanların canının sıkıldığını, biraz ruhlarının okşanması ihtiyacı hissettiklerini dile getiren Pehlivan, "Şu an ona dokunmak, içimizdeki çocuğu çıkarmak ve içimizdeki eğlenceli dünyayı yaşamanın zamanı geldi. Yaz çok güzel geçiyor. Tüm dünyadan misafir kabul ediyoruz. Efsane bir deneyim için insanlar burayı tercih ediyor ve biz de çok mutluyuz. Taleplerin yüzde 30-40'ı iç pazar, ayrıca Arap Yarımadası'ndan çok yoğun talep alıyoruz. Özellikle Katar ve Kuveyt favori ülkelerimiz. Tabi ki Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya'dan misafirlerimiz yine aynı şekilde. Avrupa'dan gurbetçi misafirlerimizin yoğun ilgisi var. Doğu Avrupa ve Balkanlar'dan da aynı talepleri görüyoruz" dedi.

`AĞUSTOS, EYLÜL, EKİM DE DOLU GEÇECEK´

Tüm dünyada tatil alışkanlığı olan insanların tatil yapmayı çok özlediğini dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti: "Şu anda dünyanın geldiği bir nokta var ve hepimiz pozitif bir ivmeyle önümüze bakıyoruz. Ağustos, eylül ve ekim ayları da aynı şekilde, sezon sonuna doğru İngiltere'den de iyi haberler alacağız. Ağustos, eylül, ekim uzatılmış bir yaz sezonuyla bizi bekliyor ve çok da iyi rakamlar geleceğini düşünüyorum"

'CİDDİ BİR İÇ PAZAR POTANSİYELİ BEKLİYORUZ'

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, "Bayram dönemine yaklaşırken iç pazarla ilgili olumlu sinyaller var. Zaten erken rezervasyon döneminde de hareketlilik vardı. Şu anda da ciddi anlamda talep alıyoruz. Tahmin ediyorum ki özellikle Kemer bölgesindeki birçok otel bayram döneminde yüzde 100 doluluklara ulaşacak. Tabi iç pazarı kuvvetli olan tesisler şu anda bile satışa kapatmış durumda bayram dönemini. Dolayısıyla bayramda iç pazarda, bir tek bayram olarak da düşünmemek lazım, temmuz ayında aslında komple değerlendirirsek temmuz ayında ciddi iç pazar potansiyeli bekliyoruz" dedi.

'İÇ PAZAR HER ZAMAN BİRİNCİ PAZARIMIZ'

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bayram öncesi yoğunluğun arttığını hem iç pazar hem dış pazarda artış olduğunu söyledi. Sili, şöyle konuştu: "Kaynak pazarlarımızdan ciddi rezervasyon almaya başladık. Bu süreçte tabii ki iç pazar bizim her zaman birinci pazarımız oldu halihazırda da öyle devam ediyor. Tüm bölgede bayram döneminde de ciddi doluluk söz konusu. Uzun süredir insanların tatile çıkma ihtiyacı, evde kapanmaları vs. bu pandeminin yarattığı olumsuz psikolojik etkenler, herkeste bir tatil ihtiyacı yarattı. Sonuçta biz de bu tatil ihtiyacını karşılamak amacıyla iç pazara da gereken önemi vererek buradan insanlarımızın dinlenmiş ve memnun bir şekilde ayrılması için gerekli çabayı da gösteriyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu sene çok para kazanma senesi değil. Önemli olan çarkların dönmesi, hayal kurmamamız lazım. Şu anda çarklar dönmeye başladı. Umut ediyorum ki bir aksilik yaşamadan sezon sonuna kadar da bunu devam ettiririz"

'TATİL BİR İHTİYAÇ'

Pandemi öncesi sonrası her zaman iç pazarın birinci sırada yer aldığını aktaran Burhan Sili, "Özellikle kriz dönemlerinde, diğer pazarların geliş oranlarının düşük olması nedeniyle ve iç pazarda kesinti söz konusu olmadığı için yerli misafirlerimiz ilk sırada yer alıyor. Tatil bir ihtiyaç, ümit ediyorum ki tüm Türkiye bundan sonrasında sadece kriz zamanları değil, herkesin ekonomik durumu iyi olsun, herkes tatile çıkabilsin. Hepimizin ihtiyacı bu çünkü" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARLevent YENİGÜNBurcu MUTLU

2021-07-12 10:09:54



