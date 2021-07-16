Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi’nin temeli törenle atıldı

Kepez Belediyesi’nin, Dokumapark’a inşa edeceği Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi’nin temelleri törenle atıldı. Kütüphane, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılacak.

Dr. Burhanettin Onat’ın isminin verileceği kütüphanenin temelleri törenle atıldı. Temel atma törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Dr. Burhanettin Onat’ın torunu Mehmet Zaim ve davetliler katıldı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, Antalya’nın en zengin çocuk kütüphanesini yapmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Çocuk kütüphanesinin hemen yanı başında bulunan siyah ve kırmızı renkli buharlı kara treni göstererek, bu trenin çok anlam ifade ettiğine değinen Tütüncü, “Bu tren 1930 yılı Almanya yapımıdır. Satın alma sözleşmeleri Sultan Abdülhamit tarafından yapılmış. Devlet Demir Yolları’na kazandırılması da Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde olmuş. 1980 yılına kadar Devlet Demir Yollarında hizmet verdikten sonra bir şehrimizde çürümeye atılmış. Biz bunu bulduk, onardık, ortadan ikiye bölerek 2 tır ile Antalya’ya getirdik. Biz raydan önce treni Antalya’ya getirdik ve Dokumapark’a koyduk. Ardından da Haydarpaşa’da hurdaya ayrılmış vagonu da güzel bir çocuk kütüphanesi haline getirdik ve adına da ‘Tren Kütüphane’ dedik. Güzel bir istasyon da tasarladık. Antalya’da ray yok, tren yok. Antalya’nın çocukları treni bilmiyor. Çocuklarımıza böylesi güzel ortamlarda okuma sevgisi aşılamanın çok iyi bir şey olacağını düşündük. Bu nedenle Tren Kütüphaneyi burada anlamlı bir çalışma olarak gördük “diye konuştu.



“2023 yılına 16 kütüphane”

Güzel bir istasyonla bu çalışmanın zenginleştirileceğine de değinen Tütüncü, “İstasyonun içini de hiç bozmadan burayı çocuklarımız için bir kütüphaneye çevirelim istedik. Bugün buraya yapmak istediğimiz bu. Çocuklar bir trene, gerçek bir tren istasyonundan geçecek. Burası adeta bir mini müze olacak, güzel bir çocuk kütüphanesi de olacak, atölye çalışmaları da yapılacak. 2023 yılı sonuna Kepez’e 16 kütüphane kazandırma gibi bir hedefimiz varken, o hedefe de hizmet edecek önemli bir ihtisas kütüphanesi olacak. Bu tren kütüphane çok önemliydi. Buranın ismi de çok özel olmalıydı. Burhanettin Onat büyüğümüz gerçekten bir Antalya sevdalısıydı” dedi.



“Kütüphane 23 Nisan 2022’de açılacak”

Bu konunun kendisini çok hislendirdiğini bildiren Tütüncü, “ Bu şehrin çocukları bu güzel kütüphanede kendilerini mutlu hissetsinler. Bu kütüphane onlara doktor amcalarını unutturmasın istedim. Bu kütüphaneyi 23 Nisan 2022 günü, çocuk bayramı hatırasına açacağız. Bu sevinç hepimizin olacak. Burhanettin Onat, Dokuma Fabrikası ile bütünleşmiş bir isimdir. Burhanettin Onat’ı anlamak demek, Türk Ocağı’nı anlamak demektir. Türk Ocağı’nın milli mücadelede hangi duydu ve düşüncelerle kurulduğunu anlamak demektir. Burhanettin Onat, Türk Ocağı Antalya Şubesi’nin de kurucu bir büyüğümüz” diye konuştu.

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