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Botlarla girip milyonlarca yıl öncesine gidiyorlar Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük yer altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası'nı 10 günde 5 bin kişi ziyaret etti

İHA

Botlarla girip milyonlarca yıl öncesine gidiyorlar Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük yer altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası'nı 10 günde 5 bin kişi ziyaret etti

Antalya'da yaklaşık iki yıl sonra kapılarını yeniden açan Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekoru kırdı. Mağarayı 10 günde 5 bin ziyaretçi gezdi.
Yağış ve mevsim geçişleri nedeniyle taş ve kaya düşme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yer altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu. Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mağara özellikle bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 10 gün içerisinde 5 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı ortalama bir günde 500 kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.
Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın uzun süre kapalı olmasının ardından bayram tatili boyunca hizmet verdiklerini belirtti. Mağaranın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Özdoğan, özellikle fotoğraf tutkunlarının mağaranın sunduğu görsel zenginliğe hayran kaldığını ifade ederek, "Mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Altınbeşik Mağarası'nın Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 3. büyük yer altı gölü mağarası olduğunu dikkat çeken Özdoğan, “Bu mağaranın Beyşehir Gölü ile bağlantılı olduğu ispatlanmıştır. Keşifler sonucu 5 bin 500 metresi keşfedilebilmiştir. İçinde milyonlarca yıllık süreçte oluşmuş travertenleri ve sarkıtlar mevcuttur. Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye Speleoloji Derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip, 1994 yılında milli park olarak ilan edilmişti. Daha sonra 198419952011 yıllarında farklı ülkelerden gelen bilim adamları tarafından keşiflerde bulunulmuştur. İkinci katında 130 metre uzunluğunda bir göl ve yanında 20 civarında göbekçikler tespit etmişlerdir. İbradı Belediyesi olarak burada 10 gündür hizmet veriyoruz. 5 bin civarında ziyaretçi ağırladık. Özellikle bayram sebebiyle büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Oldukça rağbet var. Burada göletimizi temiz tutmaya çalışıyoruz. Vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” dedi.

“Büyük ilgi çekiyor”
Altınbeşik Mağarası'nın içinde yer alan sarkıt ve dikitlerle muhteşem görsel zenginliğe sahip olduğunun altını çizen Özdoğan, günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin mağaraya yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Yılmaz Özdoğan, "Altınbeşik Mağarası bayram tatili boyunca adeta ziyaretçi akınına uğradı" diye konuştu.
Konya’dan gelerek mağarayı ziyaret eden Mehmet Kara, "Bayram tatili sebebiyle mağarayı görmek istedik. İçerisi muhteşem. Mağaranın içerisi milyonlarca yıllık oluşan sarkıtlar ve travertenler oluşmuş. İçerisi serin bir mağara, herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Dışarıda 3035 derece sıcaklık varken içeride 1920 derece” diye konuştu.
Altınbeşik Mağarası, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İbradı Belediyesi arasında yapıla protokolle 5+5 yıl olarak İbradı Belediyesi tarafından işletiliyor. Mağara, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 13,5, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 5 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi'nden alıyor. Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye Speleoloji Derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip, 1994 yılında milli park olarak ilan edildi. İçindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunan Altınbeşik Mağarası, beyaz renkli traverten ve içindeki gölet oluşumlarıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu kiraladıkları botlarla görme imkanı yakalıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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