Bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili doldu

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde tatilciler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini turizm kenti Antalya'da geçiren tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bayramın son günü hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte sahile gelenler keyifli dakikalar geçirdi. Kimi güneşlenmeyi tercih ederken, kimisi ise denize girip sahilin tadını çıkardı. Yoğunluğun, pazar günü azalması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-07-23 14:51:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.