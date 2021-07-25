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Öfkeli komşu tartıştığı komşusunun evine pompalıyla ateş etti, anne kolundan yaralandı, köpek katledildi İki komşu arasındaki tartışmada sinirlenen şahıs, pompalı tüfekle eve hem dışarıdan ateş etti hem de odadaki kadını sağ kolundan yaraladı İki kolundan da yaralanan kadın sağ kolunu kaybetme riski ile karşı karşıya Genç kız annesinin ikinci kez kurşunların hedefi olmaması için saldırgana yalvardı

İHA

Öfkeli komşu tartıştığı komşusunun evine pompalıyla ateş etti, anne kolundan yaralandı, köpek katledildi İki komşu arasındaki tartışmada sinirlenen şahıs, pompalı tüfekle eve hem dışarıdan ateş etti hem de odadaki kadını sağ kolundan yaraladı İki kolundan da yaralanan kadın sağ kolunu kaybetme riski ile karşı karşıya Genç kız annesinin ikinci kez kurşunların hedefi olmaması için saldırgana yalvardı

Antalya’da komşunun pompalı tüfekli ev baskınında, annesi sağ kolundan yaralanan, köpeği katledilen, başına silah dayanan genç kız yaşadıklarını korkuyla anlattı. Genç kız annesinin ikinci kez kurşunların hedefi olmaması için şüpheliyi, “Yalvardım yakardım, annesiz kalmak istemiyorum, zaten babasızım” sözleriyle ikna etti. Şüpheli gözaltına alınırken, annenin sağ kolunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu, adalete güvendiği belirtildi.
2 yıldır Döşemealtı ilçesi Aşığıoba Mahallesi’nde 4 çocuğuyla yaşayan 56 yaşındaki Asiye Emekli ile karşı komşuları arasında çeşitli nedenlerden dolayı küçük tartışmalar çıktı. Son 1 yıldır bu tartışmalar büyüyüp darp olayına kadar gidince taraflar karakolluk oldu. Asiye Emekli’nin 4 ay önce ise eşi vefat etti. Asiye Emekli’nin çocuklarının yasaklı bir cins köpek beslemesi nedeniyle karşı komşu İ.Y. ile bu nedenle sık sık aralarında yine tartışmalar oldu. Kurban Bayramı’nın 4. günü sabah saatlerinde Asiye Emekli ile İ.Y. arasında yine tartışma başladı. Bu tartışmada sinirlenen İ.Y., evine gidip aldığı pompalı tüfekle geri geldi. Dışarıdan eve ateş edip daha sonra bahçeye giren İ.Y., merdiven altındaki köpeği de katletti. Daha sonra pencerenin camını kıran İ.Y., girdiği evde Asiye Emekli ve çocukları Tuğba Emekli (23) ile oğlu Halil Emekli’yi (18) tehdit etti. İ.Y, tehditlerinin ardından Asiye Emekli’nin üzerine ateş etti. Annesinin sağ kolunun kanlar içinde kaldığını gören Tuğba Emekli, bir daha ateş etmemesi için şüphelinin önüne geçti ve annesini öldürmemesi için yalvardı. Yaşananların ardından kaçan İ.Y., daha sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Çok kan kaybeden, sol kolundan da yaralanan Asiye Emekli, ambulansla kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Asiye Emekli’nin kolunu kurtarmak için doktorların müdahalesi devam ediyor. Annesi gözlerinin önünde kurşunların hedefi olan Tuğba Emekli ise adaletin yerini bulacağına inandığını belirtti.

Annesini öldürmemesi için yalvardı
Annesinin, ‘Koşun yardım edin adam beni öldürecek’ sözleriyle uyandıklarını anlatan Emekli, “Hemen uyandık, bu şahıs bağırmaya devam ediyordu eve taş falan fırlattı. Şahıs daha sonra koşarak eve gidip tüfeği alıp geri geldi. Şahıs tüfeği sallaya sallaya gelince biz eve kaçtık. Dışarıdan birkaç el eve ateş etti. Kardeşimi saçmalar sıyırdı. Girişte merdiven altında köpeğim vardı ona ateş ederek öldürdü. Ardından kapıya geldi, camı kırdı. Ben ailemi bir odaya topladım. İçeri giren şahıs kafamıza tüfek dayadı. 'Hepinizi öldüreceğim sizin, sizi öldürmeye geldim' dedi. Anneme tüfeği sıktı saçmalar yakın mesafeden koluna geldi. Önüne geçtim annemin, yalvardım, annesiz kalmak istemiyorum, zaten babasızım. Yalvardım yakardım. 'Benden şikayetçi olursanız, cezaevinden çıkar yarım kalan işimi bitiririm' dedi” diye konuştu.

"Adalete güveniyoruz"
Kurşunların hedefi olmaktan kurtulan Tuğba Emekli, yalvarmasının ardından şahsın evden çıkıp gittiğini dile getirerek, “Arabasına binip gitti. Annem hala acı çekiyor. Kolunu kaybetme riski var.8 saatlik bir ameliyat geçirdi. İki kardeşimle ifademizi verdik. Şüpheli de yakalanmış. Bu şahsın cezaevinden çıkmamasını istiyoruz. Adalete güveniyoruz. Bizim kurtulmamız çok büyük şanstı. Bu şahıs evi savaş alanına çevirdi. Evimize gidemiyoruz, korkuyoruz” dedi.

"Canımızı zor kurtardık"
Daha önce komşularının annesini darp ettiğini ve karakolluk olduklarını hatırlatan Emekli, “Sonradan aramız bozuldu. Annemle komşu kadının arasındaki tartışmalar bu noktaya geldi. Keçilerin birbirine karışmasından dolayı bile tartışmalar çıktı. Bunun gibi olaylarla büyüdü ve düşmanlığa kadar geldi. Biz canımızı zor kurtardık. Adalet istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Hayatımı mahvetti"
Yoğun bakımdan servise alınan ve güçlükle konuşabilen Asiye Emekli ise, “Sabahleyin kalktım, kapının önüne gelmiş bana, ‘Seni öldüreceğim, seni burada yaşatmayacağım, cezaevine girip çıksam da seni öldüreceğim’ dedi. 4 çocuğum var ben ölürsem tamamen yetim kalacaklar. Bu şahsı salmasınlar. Benim hayatımı mahvetti. Pompalı tüfekle evime salona kadar girdi. Evimi paramparça etti, köpeğimi öldürdü. Kolum düştü yere. Ben ölmek istemiyorum, adalet istiyorum. Çocuklarım var çünkü. Evimim her yerini delik deşik etti. Oğlumu da yaraladı. Hepinizi burada öldüreceğim dedi, çocuklarım saklandı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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