Kepez Belediyesinin bir odada başlayan sağlık hizmeti ağı, 4 katlı Belediye Sağlık Merkezi ile büyüdü. İlçe sakinlerini özel hastane konforunda kaliteli sağlık hizmeti ile buluşturan merkez, Sağlık Bakanlığı’nca da Tıp Merkezi statüsüne alındı.

Kepez, Türkiye’nin akıllı ilk hastanesi Kepez Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri, 112 Acil Sağlık İstasyonları ve geçtiğimiz günlerde temeli atılan Antalya Şehir Hastanesi ile kentin sağlık merkezi haline geldi. Göreve geldiği 2009 yılı itibariyle ilçeyi önemli sağlık yatırımları ile buluşturan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyenin çatısı altındaki sağlık hizmetlerinin ağını da genişletti. Kepez Belediyesi’nin hizmet binasında bir odada, 1 kurum hekimi ve 2 sağlık personeli ile verilen sağlık hizmetini, 4 katlı Belediye Sağlık Merkezi’ne taşıdı. 2017 yılında özel hastane konforunda hizmet vermeye başlayan Belediye Sağlık Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nca da Tıp Merkezi statüsüne alındı.



Kaliteli hizmet

Özel hastane konforunda hizmet veren Belediye Sağlık Merkezi’nde; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Engelli Koordinasyon Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ağız ve Diş Sağlığı, Göz, Genel Cerrahi, Dahiliye, Fizik Tedavi Polikliniği, Psikolojik Destek Hizmeti, Kanser Tarama Merkezi, Evde Sağlık, Diyetisyen, Laboratuvar ve Halk Eczanesi bulunuyor. Merkezde, evlenecek çiftlere talasemi testi hizmetinin yanı sıra, işe giriş, ehliyet ve benzeri işlemler için gerekli olan ‘sağlık raporu’ hizmeti de sunuluyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Belediye Sağlık Merkezi’nin 338 11 22 nolu telefonundan istenilen bilgilere ulaşabiliyor.



15 ayrı branşta sağlık hizmeti

Belediye Sağlık Merkezi projesinin mimarı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediye Sağlık Merkezi, hemşehrilerimize sağlıklı bir yaşamı öneren, sağlık hizmetine ihtiyaç duyduklarında onların yanında olan en önemli çalışmalarımızdan ve bizim iftihar kaynağımız eserlerimizden birisi” dedi. Hastane hüviyetine kavuşturdukları Belediye Sağlık Merkezi’nin 15 ayrı branşta 7 gün 24 saat hizmet verdiğine değinen Başkan Tütüncü, “Bunlarla birlikte hasta nakilleri, evde bakım gibi çeşitli servislerle, çeşitli uygulamalarla da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini burada gösteriyor. Halk eczanesi uygulamamız var. Burada da ücretsiz ilaç dağıtıyoruz. Göz polikliniğimizde ücretsiz gözlüklerin verilmesine kadar birçok hizmeti en güzel şekilde, en modern ortamda verdiğimiz Belediye Sağlık Merkezimizle iftihar ediyoruz. Bir belediyenin yol yapmadığı için eleştirildiğini duymuşsunuzdur. Belediyeler, zabıta hizmetlerini iyi yapamazsa, ya da park ve bahçeler ile ilgili çalışmaları yeterince güçlü değilse eleştirilebilir. Bir belediye bir hastane kurmadı diye eleştirilemez. İşte! Biz kendi sorumluluk alanımızda olmasa bile, doğrudan yasal sorumluluğumuz olmasa bile, hemşehrilerimize daha modern sağlık ortamları sunmak ve ilçemizdeki sağlık hizmetlerinin alındığı yerleri çeşitlendirebilmek için bu çalışmaları en güzel şekilde yaptık. Geriye dönüp baktığımda en güzel yaptığımız işlerden birisinin Belediye Sağlık Merkezi olduğunu görüyorum.” dedi.



ALO 211 sizi evinize ulaştırır

“Burası sadece bir sağlık merkezi değil, burada sağlık merkezinden çok daha ötesi var. “ diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, “Bir hastane hüviyetine kavuşan, son derece kurumsal çalışan, hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlık hizmeti vererek temin eden çok önemli bir kuruluş… Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duymaktayım. Belediye Sağlık Merkezimiz birçok alanda ilke imza attı. Mesela burası Antalya'nın belediye eliyle yapılmış ilk Tıp Merkezi, bu çok önemli… Türkiye'de de bir ilk olan ‘ALO 211 Çağrı Merkezi’, 112 ile hastaneye giden hemşehrilerimizin ücretsiz bir biçimde eve geri dönmelerini sağlayan bir uygulama… Bunun da patenti Kepez Belediyesi’ne ait. Belediye Sağlık Merkezimiz bu çalışmayla gönüller kazana bir iş yapmış oldu. Bu da bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Aynı zamanda Akdeniz Bölgelerinde evlenecek çiftler için önemli bir risk olan talasemiye karşıda, talesemi testinin ilk defa belediye tarafından yapıldığı yer Belediye Sağlık Merkezi oldu. Buna benzer birçok ilki de gerek Antalya çapında, gerek Türkiye çapında yaşatmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduk. “ifadelerini kullandı.

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