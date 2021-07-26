Ulusal Yükseliş Anıtı'nın bakımı yapıldı

Antalya Cumhuriyet Meydanı’ndaki “Ulusal Yükseliş Anıtı”, ilk yapıldığı haline döndü. Zamanla yıpranan ve siyaha boyanan heykel Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında laklama tekniği ile orijinal görünümüne kavuştu

Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda 1965 yılında açılan heykeltıraş Prof. Dr. Hüseyin Gezer tarafından yapılan ve bedeli Antalya halkından toplanan bağışlarla karşılanan 6 metre yüksekliğindeki ve12 ton ağırlığındaki bronz Ulusal Yükseliş Anıtı’ndan zamanın izleri silindi. Yıpranan ve siyaha boyanan heykel, laklama tekniği ile orijinal görünümüne kavuştu. Heykel, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla yapıldığı tarihteki bronz parlaklığıyla parlamaya başladı.



Çizgi şeklinde akıntılar var

Çalışmaların gerekli izinler alınarak yapıldığını belirten yetkililer heykelin boyandığı için akmalar meydana geldiğini, tüm bu izlerin laklama tekniği ile yok edildiğini söyledi. Heykel kaidesine yerleştirildiği günkü görünümüne kavuşurken, bronz parlaklığı da ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.