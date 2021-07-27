Türkiye’nin 10 yıl sonra yapılan kadavradan ikinci rahim nakli 8 saat süren operasyonla tamamlandı Prof. Dr. Ömer Özkan: “Kısa zaman içerisinde çocuğunu kucağına almasını umuyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin 10 yıl sonra yapılan kadavradan ikinci rahim nakli 8 saat süren operasyonla tamamlandı Prof. Dr. Ömer Özkan: “Kısa zaman içerisinde çocuğunu kucağına almasını umuyoruz”

İHA

Türkiye’nin 10 yıl sonra yapılan kadavradan ikinci rahim nakli 8 saat süren operasyonla tamamlandı Prof. Dr. Ömer Özkan: “Kısa zaman içerisinde çocuğunu kucağına almasını umuyoruz”

Türkiye’nin ikinci kadavradan rahim nakli 8 saat süren operasyon sonucunda başarılı bir şekilde tamamlandı. Ameliyatın ardından konuşan AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ”Derya Sert, dünyada birçok insana önderlik etti, motive etti. Bundan yaklaşık 10 yıl önce 8 Ağustos’ta cesareti ile bizlerin katkıları ile ameliyat geçirdi. Bu operasyonla da ülkemizde ikinci nakil yapılmış oldu ” dedi.
Türkiye’nin kadavradan rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi hastanesinde AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Rektör Prof.Dr. Özlenen Özkan’ın katımıyla 8 saat süren operasyon ile gerçekleşti. 31 yaşındaki Havva Erdem, Türkiye’nin ikinci kadavradan rahim nakli olan hastası oldu. Kadavradan rahim naklinin ise ilki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli Derya Sert’e (32) yapılmış ve 13 ay önce Sert anne olmuştu. Ömer Özkan, 8 saat süren operasyondan sonra yaptığı açıklamada, başarılı geçen bir ameliyat olduğunu belirterek, rahim nakli bekleyen birçok kişinin olduğunu belirtti. Erdem’in ise yarın normal odaya alınması gerekiyor.

“Sabah 04.30 itibari ile ameliyata başladık”
Sabah 04.30’da ameliyata başladıkları söyleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Türkiye’nin ikinci kadavradan rahim naklini gerçekleştirdik. İlkini 1 yıl önce Derya Sert’in bebeğinin olması ile sonlandırmıştık. Bu 9 yıl sürmüştü. Bunun mutlu bir sonla sona ermesi ile ikinci rahim nakli gündeme geldi. Sabah 04.30 itibari ile ameliyata başladık. 31 yaşındaki bayan hastamıza 8 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdik” dedi.

“Hastamız Türkiye’nin ikinci rahim nakli”
AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, “Bu süreçte öncelikle Derya Sert, dünyada birçok insana önderlik etti, motive etti. Bundan yaklaşık 10 yıl önce 8 Ağustos’ta cesareti ile bizlerin katkıları ile ameliyat geçirdi. Bizim ülkemizde ikinci nakil olmuş oldu, Derya’nın geçen yıl çocuk sahibi olması ile. Vefat eden kişinin Türkiye’nin dört bir yanında organlarının, dokularının insanlara nasıl faydalı olabileceğini konusunda bir yarış oldu. 45 saat süre içerisinde çok önemli paylaşımlar yapıldı. Birçok insana can oldu vefat eden kişi. Bizim hastamıza da umut oldu. Hastamız Türkiye’nin ikinci rahim nakli. Dünyada bu nakiller artık yapılmaya başladı. Bizde de mevzuatının olması gerekiyor. Özel bir izinle yapılmak zorunda kaldı. Bununla ilgili çalışmalar yapılıp rahim nakili de gündemde yerini alacak diğer nakiller gibi” diye konuştu.

“Önemli olan başarılı sonuçlanması”
"Önemli olan ameliyatın başarılı sonuçlanması" diyen AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, “Bu ameliyat çok riskli bir ameliyattı. Çocuk sahibi olmak isteyenlere umut olacak. Evliliklerinin devamını çocuğa bağlayan aileler var. İnşallah mahcup olmayız. Üniversitemiz, ülkemiz adına güzel şeyler olur. Çok mutluyuz çünkü ekibimizin 12’nci kompozit doku nakli. Bu kadar çeşitlilik ile bu kadar sayı ile dünyada başka yapan merkez yok. Bizim 10 yıl içerisindeki 12’nci naklimiz. Sayı olarak küçük gözükebilir ama bu tür nakillerde bu kadar sayı ile yapan merkez dünyada yok. Önemli olan başarılı sonuçlanması. Kısa zaman içerisinde çocuğunu kucağına almasını umuyoruz. 10 yıl önce 12 yıl beklemeyi planlardık şimdi o kadar beklemeyi düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

“Her şey yolunda giderse normal odaya yarın çıkabilir”
Her şey yolunda giderse hastanın yarın normal odaya çıkabileceğini söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Utku Doğan da, “Zor bir süreçti. Tatlı bir yorgunluk oldu bizim açımızdan. Şuan hastamız iyi. Süreç biraz daha hızlı olacak. Derya’da bizim tecrübelerimiz biraz daha ilk olduğu için kısıtlıydı ama şuan dünyadaki ve bizim tecrübelerimiz arttı. Muhtemelen daha erken süreçte hastamızın genel durumu iyi olursa gebelik ve bununla ilgili süreçler ilerleyecek. Her şey yolunda giderse normal odaya yarın çıkabilir” diye konuştu.

“Tüm organları 7 kişiye can oldu”
Organların 7 farklı kişiye can olduğunu söyleyen AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise, “Derya gibi umarım o da çocuk sahibi olur. Rahim nakli sayısı ummayacağınız kadar fazla. Bu tür hastalar, kendi imkanları ile bu hazırlıkları yaptıkları için bu imkana kavuştular. Normal kadın doğum kliniğine başvurup bir şekilde hazırlıkları yapılmış hastalar. Yoksa mevzuat çerçevesinde hazırlığı yapılan hastalar değil. Sayısı bir böbrek nakli kadar fazla. Dünyanın her tarafından istek var. Kadavradan nakilleri kendi vatandaşlarımıza yapacağız. Dünyadan da gelecekte mevzuatlar olursa ancak canlıdan nakil yapabileceğiz. Bu mevzuattan sonra belirlenecek. Böbrekleri de bağışlanan kişinin bir tek kalbi kullanılamadı diğer kalan tüm organları 7 kişiye can oldu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştiriliyor (2)
YEREL HABERLER Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli ...
Alanya Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Alanya Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor
Ters ev ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Ters ev ziyaretçi akınına uğradı
Prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldılar
YEREL HABERLER Prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldılar
Kol naklinden 29 gün sonra parmakları oynatılınca 'Canım acıyor' dedi
YEREL HABERLER Kol naklinden 29 gün sonra parmakları oynatılınca ...
Fen lisesi öğrencisi Onur üniversite sınav sonucunu göremedi, kazada hayatını kaybetti Babasının 'Hayalleri büyüktü’ dediği 19 yaşındaki gencin hayalleri yarım kaldı
YEREL HABERLER Fen lisesi öğrencisi Onur üniversite sınav sonucunu ...
Antalya'da temmuz sıcaklığı, ortalamanın 9 derece üzerine çıkacak
YEREL HABERLER Antalya'da temmuz sıcaklığı, ortalamanın 9 derece ...
Kır düğününde 1 kişinin öldüğü restoranın işletmecisi: İhmal yok (2)
YEREL HABERLER Kır düğününde 1 kişinin öldüğü restoranın ...
Düğünde kırılan ağaç altında kalarak ölen eşinin cenazesini gözyaşları arasında aldı Aynı düğünde yaralandı, mimar eşinin cenazesini başı sargılı halde teslim aldı Kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu ölen 3 çocuk babası mimarın cenazesi, eşi tarafından gözyaşları içinde morgdan alındı
YEREL HABERLER Düğünde kırılan ağaç altında kalarak ölen eşinin ...
Traktörle çarpışan motosikletli Onur öldü
YEREL HABERLER Traktörle çarpışan motosikletli Onur öldü
Trafik kazası sonrası araçtan çıkıp oyunlarına devam ettiler 1 kişinin yaralandığı trafik kazası çocukların oyununa engel olmadı
YEREL HABERLER Trafik kazası sonrası araçtan çıkıp oyunlarına devam ...
Antalya OSB’de 2’inci ve 3’üncü doz aşılama başladı Başkan Bahar: “Vakalardaki artış endişe verici” :”Antalya’nın yeni bir kapanma sürecini atlatacak mecali kalmamıştır”
YEREL HABERLER Antalya OSB’de 2’inci ve 3’üncü doz aşılama ...
Kır düğününde 1 kişinin öldüğü restoranın işletmecisi: İhmal yok
YEREL HABERLER Kır düğününde 1 kişinin öldüğü restoranın ...
Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştiriliyor / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli ...
Kazada ölen doktorun cenazesi alındı, yakınları gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Kazada ölen doktorun cenazesi alındı, yakınları ...
Manavgat Irmağına karışan kanalizasyon Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi Terfi istasyonundaki 2 saatlik arıza ırmağın rengini değiştirdi Görevliler 2 saat sonunda arızayı giderip kanalizasyon akışını kesti
YEREL HABERLER Manavgat Irmağına karışan kanalizasyon Sahil Güvenlik ...
Traktörle çarpışan, motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Traktörle çarpışan, motosiklet sürücüsü öldü
ANTGİAD AVM büyüyor
YEREL HABERLER ANTGİAD AVM büyüyor
Doktor kazada öldü, anne güçlükle ayakta durabildi Tatil dönüşü kullandığı otomobil şarampole devrildi Trafik kazasında hayatını kaybeden doktorun cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER Doktor kazada öldü, anne güçlükle ayakta ...
Antalya’da artan turist sayısı fuar sektörüne de umut oldu Gelen turist sayısı pandemi öncesi seviyelerine ulaştı
YEREL HABERLER Antalya’da artan turist sayısı fuar sektörüne de umut ...
Kaş'ta yiyecek arayan yaban domuzu kamerada
YEREL HABERLER Kaş'ta yiyecek arayan yaban domuzu kamerada
Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nde etkinlikler yeniden başladı
YEREL HABERLER Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nde etkinlikler yeniden ...
Bademağacı yamaç paraşütçülerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bademağacı yamaç paraşütçülerine hazırlanıyor
Akseki’de üreticiye sulama borusu yardımı
YEREL HABERLER Akseki’de üreticiye sulama borusu yardımı