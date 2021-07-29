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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Manavgat için seferber oldu

İHA

Kepez Manavgat için seferber oldu

Kepez Belediyesi, Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda 4 ayrı noktada çıkan, yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına sıçrayan yangınla mücadeleye destek verdi.Yangının başladığı andan itibaren teyakkuza geçen Kepez Belediyesi, söndürme çalışmasında kullanılması için bölgeye su arazözü gönderdi. Kepez Belediyesi ekipleri de, kriz masası emrinde, büyük bir felakete yol açan yangının söndürülmesi çalışmalarına katıldı.

Tütüncü yangın bölgesinde
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bölgeye giderek, Manavgatlıların acısını paylaştı. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Hakan Tütüncü, yangınzedelerin istek ve taleplerini tek tek dinledi. Söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Hakan Tütüncü, “Manavgat yangınını haber alır almaz su tankeri araçlarımızı afet bölgesine gönderdik. Ekibimiz, kriz masası emrindeki görevini tamamlayana kadar bölgede olacak. Yangınla mücadeleye destek veren tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Yangından etkilenen Manavgatlı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu büyük felakette hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Afette yaralanan vatandaşlarımıza, Orman teşkilatımızın çalışanlarına ve itfaiye erlerimize de acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün yangın bölgesindeki inceleme gezisine AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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