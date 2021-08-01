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Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (10)


AKŞENER YANGIN BÖLGESİNDE
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manavgat'taki  yangın bölgesine geldi. Akşener, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Afet Yönetim Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve İYİ Parti ve CHP Antalya milletvekilleriyle toplantıya katıldı. 
'DERHAL BU SAÇMALIKTAN VAZGEÇİN'
Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Akşener, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi. Büyükşehir ve Manavgat belediye başkanlarından brifing aldığını belirten Akşener, "Gördüğümüz şey şu; ben buraya Marmaris'ten geldim. Manavgat'tan Adana'ya, oradan da Osmaniye'ye geçeceğim. Şimdi ortak noktaları söyleyeyim, Marmaris ve Muğla genelindeki yangınlarla Manavgat özelinden Antalya geneline yayılan yangınlardaki temel, ortak problem bir koordinasyon eksikliği. Valilik makamı ilçelerde kaymakamlık makamıyla ayrı bir koordinasyon sistemi, buna karşılık yangın olan yerlerin belediye başkanları eğer Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıysa onlarla alakalı daha farklı bir koordinasyon modeli var. Bu yanlış, bunu yapanlara buradan duyurmak isterim ki, derhal bu saçmalıktan vazgeçin, birincisi bu" dedi.
AYRIMCILIK VE UÇAK MÜDAHALESİ
Akşener, diğer iki konuyu ise şöyle açıkladı:
"İkincisi, bu tür konularda senci-benci, şucu-bucu bakılmaz. Bu tür konularda ekonomi, kaynaklar, elemanlar, araç ve gereç birleşir ve verimli bir çalışma yapılır. Vilayetin, kaymakamlığın, bakanlıkların, merkezi idarelerin imkanlarıyla belediyelerin imkanları birleşir ve buradan verimlilik çıkar ve daha hızlı sonuç alınır. Dolayısıyla bu ayrımcılığa son verilmesini sizlerin huzurunda duyuruyorum. Üçüncü konu maalesef yetersiz uçak, iki yerde de aldığımız bilgi, uçakların müdahalesi, yani belediyelerin elindeki arazöz ya da itfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde uçak müdahalesinin daha etkili, verimli ve sonuç alıcı olduğu ama helikopterle ilgili o derece sonuç alınamadığı."
'ACIYA DUYDUĞUM SAYGIDAN DOLAYI BİRŞEY SÖYLEMİYORUM'
Birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Akşener, "Bugün aldığımız bilgilendirme toplantısından sonra çıkıp, çok başka şeyler söylemem gerekirdi ama milletimizin birlik, beraberliğe ihtiyacı var, insanımızın canı canmış. Belediye başkanımız 'Manavgat'ta 22 mahalle tamamen yandı yıkıldı' diyor. Dolayısıyla iktidar ve muhalefet partilerinin mensupları, onların ve bizden seçilmiş belediyelerin imkanlarını birleştirmek zorundayız. Bu ne ya, şuculuk buculuk, oradan seçilmiş buradan seçilmiş, böyle birşey olabilir mi? Dolaysıyla çok şey söyleyebilirdim, bu acıya duyduğum saygıdan dolayı herhangi bir şey söylemiyorum ama bunu bir kenara koyduk. Onun için de çözüm noktasına gideceğiz" diye konuştu.
KUNDAKLAMA İSE DEVLETİN GÖREVİ DERHAL BULMAKTIR
Orman yangınları şayet kundaklama ise devletin görevinin bunların kim olduğunu derhal bulmak olduğunu kaydeden Akşener, "Çünkü Manavgat özelinde anlatılanlar var, Türkiye genelinde sosyal medyadan yapılanlar var. Dolaysıyla karmaşık, şaşkına çevirici bilgiler, algı yönetelim derken Türkiye'nin birliğini, beraberliğini bozar. Dolayısıyla eğer bu yangınları kundaklayanlar var ise, derhal önce kundaklama olup olmadığına bakılmalıdır ve bu konuda bir kanaat varsa derhal milletimizle paylaşılmalıdır. Bu konuda şeffaf olmak mecburiyetindedir" dedi.
YANAN ALANLAR İÇİN UYARI
Orman yangınlarına sebep olan ne dün, ne bugün, ne de yarın sebep olacaklarla ilgili kanun teklifi vereceklerini belirten Meral Akşener, şöyle devam etti:
"Terör üyeliğiyle yargılanmalıdırlar. Oculuk buculuk üzerinden çıkarılıp terör üyeliğiyle yargılanmalıdırlar. Mesela Marmaris, Muğla'da ormanlar yanıyor, yanan ormanların yerine bir santim beton yapılmamalıdır. Yapılmaya kalktığı zaman seçim elbette gelecek, ister önce, ister 2023'te o betonların tamamını yıktırıp oraya el uzatanlarla da hesaplaşmak hepimizin boynunun borcu olacaktır. Onun için kupon arazi modeline geçilmemelidir. Manavgat özelinde evler, hayvanlar yandı, çok büyük kayıplar var. Şimdi karışık bir doğal afet yerine genel afet diye bugün ilk defa duyduğumuz bir tarif var. Bu tarifin Manavgatlılar açısından biz de burada 22 mahalle, köyler, hayvanlar, seralar gitmiş ve Antalya'nın birçok yeri, 5 ilçemizde yangın var. Dolayısıyla burada kayıpların giderilmesi için tariflenmelidir. İlk defa duyduğumuz bu afet bölgesi tarifi. Dolayısıyla daha rahat kayıpların ödenmesi için tariflenmelidir. Ama büyükşehir belediye başkanı, Manavgat belediye başkanı Millet İttifakı'nın, onlardan mal, mülk, imkan kaçırmak gibi bir bakış açısıyla yapılırsa bu son derece yanlış, günah, ayıp olur. Bunun da takipçisi olacağız. Dolayısıyla tekrar bütün sahada bulunan arkadaşlarıma hangi departmanda, kurumda olursa olsun gönüllülük esası da dahil bütün arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza en kalpten teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun ayaklarına taş değdirmesin. Bu beraberliğe ihtiyacımız var, birlikte çalışmaya ihtiyacımız var, bunu bozmaya kalkışacak olanları gerçekten kamuoyunda sonuna kadar kovalarım, haberleri olsun."
Açıklamaların ardından Kalemler Mahallesi'ne geçen Akşener, yangında evlerini kaybedenlerle görüştü ve acılarını paylaşmak için geldiğini kaydetti. Akşener, Elif Duru isimli bir bebeği de sevdi.
İTFAİYE ERLERİ TEHLİKE ATLATTI
Manavgat'taki orman yangınında yola kadar çıkan alevleri söndürmeye çalışan itfaiye erleri, alevlerin bir anda bulundukları bölgede yükselmesiyle büyük tehlike atlattı. Taşağıl Mahallesi'nde vadi içinden yükselen alevler, şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarına kadar yaklaştı. Yangının yoldan üst bölgeye sıçramasını engellemek için ekipler mücadele ederken, arazöz ve su tankerlerinden yapılan müdahaleye rağmen alevler bir anda yol kenarından yükselmeye başladı. Arazözlerdeki orman görevlileri yoğun duman altında kalmalarına ve yaşadıkları tehlikeye rağmen mücadeleden vazgeçmedi. İtfaiye erlerinin yükselen alevleri söndürme çabaları ve yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.
YERLEŞİK YABANCILARDAN YARDIM
Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, ilçede yerleşik yaşayan yabancılar da yardım kampanyalarına destek verdi. Bir grup yerleşik yabancı bir alışveriş merkezinden aldığı malzemeleri Güzelbağ Mahallesi bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gönderdi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINAR
2021-08-01 16:53:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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