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Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (6)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (6)


JANDARMA VE MAHALLELİDEN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE 
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınları devam ediyor. Senir Mahallesi'nde gece şiddeti artan yangında 30 ev, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle mahalle, tahliye edildi. Çeşitli illerden yardıma gelen itfaiye ve orman işçileri, yangını söndürmeye çalışırken, yanan evlerde soğutma işlemi yaparak olası ikinci yangına karşı çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca mahalle sakinleri ile jandarma ekipleri, mahalleye ormanlık alandan gelmeye devam eden yangını söndürmek için seferber oldu. Hem mahalleli hem jandarma, ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleriyle alevlerin olduğunu noktaya giderek söndürmek için ellerinden geleni yaptı. Halk ile jandarma, orman işçileri ve itfaiye ekipleriyle beraber gece gündüz demeden yangınları söndürmek için nöbete devam ediyor.
AMCASININ EVİNİ KORUMAK İSTERKEN YARALANDI
Gece rüzgarın da etkisiyle mahallede birçok evin yanmasına neden olan yangını söndürmek için alevlerin arasına giren Mehmet Ünal, "Yangın esnasında amcamın evi yanıyordu. Onu kurtarmaya çalışırken tahta parçası başıma düştü. Yangın söndü sanıyorduk ama gece saatlerinde buraya doğru geldi ve burayı yakıp geçti" dedi.
ANTALYA HAYVANAT BAHÇESİ ZİYARETE KAPATILDI
Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi, orman yangını ihtimaline karşı kentte ormanlara girişin yasaklanmasının ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'ni de ziyarete kapattı. Manavgat'ta başlayan Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılırken, tedbir amaçlı Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı. 
KUMLUCA'DA YANGIN NÖBETİ
Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde de halk, tırmık, çapa, kürek ve su tankerleriyle mahalle girişinde ve yüksek noktalarda yangın nöbeti tutuyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki mahallede nöbete başlayan halk, olası orman yangınında ilk müdahaleyi yapıp büyümesini önlemeyi amaçlıyor. Muhtar Hayrettin Acar, "Manavgat'taki yangınlarda dolayı ciğerlerimiz yanıyor. Tüm çoluk çocuk, Erentepe'nin güzel insanları ile birlikte biz de yangın yaşamamak için Kumluca çukurunun yanmaması için 7/24 nöbet tutmaktayız. Manavgat yandı bizler de yanmayalım. Dağda taşta her yerde nöbet tutuyoruz" dedi.
Mahalle halkından nöbete katılan Kemal Uğurlu (70), "Yabancı kimse giremiyor bizim köyümüze. Kolaçan edip bakıyoruz" derken, Bilal Demir (32), "Yabancı plakalı bir araç gördüğümüz zaman fotoğrafını çekip hemen jandarmaya atıyoruz. Biz Kumluca'daki ormanlarımıza sahip çıkıyoruz. Bir tanesinin bile yanmasını istemiyoruz" diye konuştu.
Erentepe'de yangın nöbetinde halka ücretsiz dondurma dağıtan dondurmacı Mustafa Gür de "Bu benin baba mesleğim. Ormanların yakılmamasını istiyoruz. Nöbetteyiz. Yangın nöbeti tutan vatandaşlarımıza ücretsiz dondurma dağıtıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2021-08-03 13:07:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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