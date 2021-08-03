Antalya'da dün geceyi alevler aydınlattı

Bodrum'da bir yangın daha!

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızıldağ ve Gündoğmuş Senir mahallelerinde orman yangınları gece boyunca etkisini sürdürürken gökyüzü alevlerle aydınlandı.

Gündoğmuş Ümitli Mahallesi'nde yangının mahallelerine yaklaştığını gören vatandaşlar, kazma ve kürekleriyle kamyonet kasasında yangın bölgesine hareket etti. Yangın ekiplerine yardımda bulunmak isterken dumandan etkilenen vatandaşa olay yerinde bulunan 112 sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

Manavgat’ta yangından en fazla etkilenen mahallelerden Sırtköy'de bir yaban domuzunun yangından kaçış anı kameralara yansıdı.

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