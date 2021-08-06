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Yangının ardından 40 derece sıcakta çardakta yaşam mücadelesi Yangında evleri yanan 7 kişilik aile kurulan çadıra rağmen, serin olduğu için çardakta kalıyor Yangından sadece kıyafetleriyle kurtulan aile hayvanları için yem ve su istedi

İHA

Yangının ardından 40 derece sıcakta çardakta yaşam mücadelesi Yangında evleri yanan 7 kişilik aile kurulan çadıra rağmen, serin olduğu için çardakta kalıyor Yangından sadece kıyafetleriyle kurtulan aile hayvanları için yem ve su istedi

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangının ilk gününde, evi, ahırı ve hayvanlarının yemi küle dönen 7 kişilik Kılıç ailesi ağaç altına kurdukları çardakta kalıyor. Sıcak olduğu için kurulan çadıra giremeyen aile 2 konteyner, hayvanları için yem ve su desteği istedi.
Manavgat ilçesinde 10 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangının ilk gününde, Saraçlı Mahallesi’nde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 45 yaşındaki Ali Mustafa Kılıç, ailesinin de evleri alevlere teslim oldu. Evi, ahırı, yemleri, saman balyaları, tarım aletleri yanan Kılıç, 100’e yakın koyununu alevlerden canı pahasına kurtarmayı başardı. Koyunlarıyla alev ve dumanlar etkisini yitirinceye kadar yakın bir noktadaki mısır ve susam tarlasında kalan Kılıç, 3 gün önce 7 kişilik ailesiyle evinin olduğu yere geldi. Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan 7 kişilik Kılıç ailesi, ilk olarak kendilerine ağaç altına kalacakları bir çardak yaptı. Ertesi gün gelen yardımlarla iki çadır kurulan aileye, bir de yetkililer tarafından hayvanlarına çadır kuruldu. Çadırlar sıcak ve bunaltıcı olduğu için giremediklerini ve çardakta kaldıklarını dile getiren Kılıç, iki konteyner, hayvanları için su ve yem desteği istedi.

"Ateş topu düştü"
45 yaşındaki Ali Mustafa Kılıç, yangının birinci günü gece yarısı hayvanlarını ağıla yerleştirdikten sonra evlerine dinlenmeye geçtiklerini söyledi.
Saat 00.30 sıralarında annesinin, ‘bir yanık kokusu geliyor’ sözleriyle ayağa kalktığını hatırlatan Kılıç, “Biz köyün üzerine türbe deriz. O tarafa baktığımızda saat 01.00’dı ve alevleri görmeye başladık. Tam saat 01.45’di hemen ön tarafımızdaki muhtarın evine bir ateş topu düştü. Ondan sonra burada adeta kıyamet koptu. Öyle ateş vardı ki önü alınacak gibi değildi” diye konuştu.

"Serin olduğu için çardakta kalıyoruz"
Küçükbaş hayvanları hemen dışarı çıkarıp sürdüklerini anlatan Kılıç, “Etrafı susam ve mısır olan tarlaya doğru hızlı şekilde götürdük. Etrafı yeşillik olduğu için koyunlarımız etkilenmedi. Ateş topunun içinde kaldık. 3 gün biz orada kaldık. Evimiz yandı. Hiçbir şey alamadık. Üzerimizdeki kıyafetle çıktık. Şu an ağacın altına yaptığımız çardakta kalıyoruz. Devletimiz çadır da kurdu sağ olsunlar. Ama biz buraya su ve hayvanlarımıza yem desteği, İki aile olduğumuz için iki konteyner istiyoruz. Allah razı olsun çadırımızı yaptılar ama sıcak sorunu oluyor, bunaltıyor. Kardeşlerim annem ve ailemle serin olduğu için çardakta kalıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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