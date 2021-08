Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangının etkilediği alanlarda incelemede bulunan KKTC Başbakanı Ersan Saner, "Yavru vatan anavatan arasındaki ilişkiler iki ülke arasındaki ilişkiler değil gönül bağına bağlı ilişkilerdir. Bizler 17 milyon lira civarında bir katkı toplamış bulunmaktayız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, incelemelerde bulunmak üzere, tarihin en büyük yangın felaketinin yaşandığı Manavgat’a geldi. Afet Koordinasyon merkezinde AFAD yetkililerinden yangın ve bilançosu hakkında brifing alan Saner, yangından zarar gören mahallelerden Demirciler Mahallesi'ne giderek yanan yerlerde incelemelerde bulundu ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Başbakan Saner’e Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuğba Vural Çokal, İbrahim Aydın ve Mustafa Köse eşlik etti.



“Gönül birliği ile hareket eden iki ülkeyiz"

Brifingin ardından kısa bir açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersan Saner, “Manavgat’ta çıkan yangın yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizleri de derinden üzmüştür. Ana vatanımız yangınlarla uğraşırken bir de Kastamonu’daki sel ile uğraşıyor olması bizim acımızı bir o kadar da arttırdı. Ana vatanımızın sevinci bizim ortak sevincimizdir. Üzüntüsü de bizim ortak kederimiz, derdimiz ve tasamızdır. Bizler anavatanın yavru vatanı olarak sadece isimlerle değil gönül birliği ile hareket eden iki ülkeyiz. Dolayısıyla bugün de bu yaşanan yangın olayından sonra bölgedeki rehabilitasyon çalışmalarını da yerinde izlemek için burada bulunmaktayım. Yangın sırasında da kendi itfaiyecilerimizi, orman işçilerimizi, sivil savunma ekiplerimizi buradaki yangının söndürülmesi için de buraya gönderdik. Yangının söndürülmesinde bir su damlası kadar bile yardımımız olduysa biz bundan onur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, muhtardan yangında zarar gören yerler hakkında bilgi alırken, evi yanan vatandaşlarla sohbet etti.



Aşure ikram edildi

Demirciler Mahallesi'nde köylü kadınların aşure ikramında bulunduğu Başbakan Saner, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bazı konutların yangından yandığını ve zarar gördüğünü gördüklerini ifade eden Saner, "İnşallah en kısa zamanda bu konutların tekrardan imar edilmesi ve sizlerin konutlarınıza girmesi için anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve bizlerde bir takım katkılar yapmayı düşünüyoruz. Bu katkılarla sizlere destek olmaya çalışacağız. Biz de yangın çıktığı zaman toplam 21 kişilik bir ekibi de anavatana gönderip buradaki yangın söndürme çalışmalarına dahil ettik. Allah’a çok şükür can kaybı olmadan bu olayı atlattık. Ama zararların telafisi için de elimizden gelen her şey yapılacaktır. Anavatan’da yaşayan her kardeşimin sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Buranın sevinci bizim de sevincimizdir. Hatta biz Kıbrıs’ta ‘Anavatan nezle olursa biz KKTC’de zatürre oluruz’ deriz. Dolayısıyla yavru vatan anavatan arasındaki ilişkiler 2 ülke arasındaki ilişkiler değil gönül bağına bağlı ilişkilerdir. Bende tüm halkımın size geçmiş olsun mesajlarını iletmek için burada bulunmaktayım. Bizler 17 milyon lira civarında bir katkı toplamış bulunmaktayız. Bu katkıyı dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beye AFAD’a iletmek üzere teslim ettik. İnşallah AFAD’a yapmış olduğumuz katkı ile bölgenin rehabilitasyonunda KKTC’nin de küçücük de olsa bir desteği olursa biz bundan mutluluk duyacağız. Ben ülkem adına sizlere tekrardan geçmiş olsun diyorum” dedi.



"Ayağa kalkacağız"

Evi tamamen yanan Emiş Uysal isimli kadına Başbakan Saner, yaraların bir an önce sarılması ve evlerine kavuşmaları için anavatan ve yavru vatan olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Başbakan Saner’e yangının ardından yıkılan evinin bulunduğu yeri gösteren Emiş Uysal, “Burası bizim evimiz işte. Ben burada oturuyordum. Yaktılar yıktılar işte. Biz zaten devletimize, milletimize sonuna kadar güveniyoruz. Açıkta kalmayacağımızı biliyoruz. Sizden de Allah razı olsun. Canımızda çok şükür bir şey yok. Biz zaten bu milletle, bu vatanla, bu devletle her şeyin hakkından geliriz. Başarırız. Küllerimizden yeniden doğacağız Allah’ın izniyle. Yaktılar, yıktılar ama biz yine de sizin, devletimizin, milletimizin sayesinde dimdik ayağa kalkacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.