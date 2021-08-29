Manavgat'ta 13 yıl önce yanan orman yeşillendi 



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ORMAN Genel Müdürlüğü, 2008 yılında 16 bin hektar alanın küle döndüğü Taşağıl yangını sonrasında yeşillenen ormanın fotoğrafını paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü, yanan ormanların kısa sürede ve en ideal yöntemle yeşillendirilmeye devam edileceğini belirtti.

Antalya'da en büyük yangınlar arasında yer alan 2008 yılında Manavgat ilçesinde meydana gelen Taşağıl yangını, 5 gün sonra kontrol altına alındı. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok oldu. Yangının hemen sonrasında bölgede, ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangın sonrası yeşillenen ormanın fotoğrafını paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu orman, 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu. Hepsi küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirmeye devam edeceğiz."

DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-08-29 14:57:55



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