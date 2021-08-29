Uysal: "Yeni zaferler kazanacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uysal: "Yeni zaferler kazanacağız"

İHA

Uysal: "Yeni zaferler kazanacağız"

Antalya’da Büyük Zafer’in 99’uncu yıl dönümü coşkusu, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Nasıl 30 Ağustos’ta zafer kazandıysak bilimde, kültürde, sanayide, eğitimde, sağlıkta, tarımda yepyeni zaferler kazanacağız. Ve Türkiye Cumhuriyeti’ni layık olduğu seviye ulaştıracağız " dedi.
Antalya, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Muratpaşa Belediyesi’nin Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlendiği etkinlikle kutladı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda, Başkan Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal’ın yanı sıra CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz’le birlikte çok siyasi partilerden temsilciler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri yer aldı.

Gençlik orkestrası sahne aldı
Kent meydanında kutlamalar Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası’nın konseriyle başladı. Yaklaşık 3 aydır bu büyük konser için çalışan orkestra, aralarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıların da bulunduğu muhteşem bir konsere imza attı. Konserde, Muratpaşa Gençlik Orkestrası’na Muratpaşa Belediyesi Çocuk Korosu ve Çocuk Dans Topluluğu da eşlik etti. Konserin sonunda Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, orkestra şefi ve eğitmenlere teşekkür çiçeği takdim etti.
Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kutlamalar, bu yıl Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ‘Şampiyonluk’ hedefiyle mücadelesine başlayacak Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımını sahneye çıktı. Bu yıl kurulan takım, ilk kez Antalya seyircisiyle buluşurken Başkan Uysal da oyuncular, teknik heyet ve kulüp yönetimini sahnede kutladı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Türkiye’de özellikle voleybol branşında kadınlarımızın neler yapabildiğinin bütün dünya tarafından görülmesi aynı zamanda Atatürk Cumhuriyeti’nin neler yapabildiğinin bütün dünya tarafından görülmesidir. Kadınlarımızın neler başarabileceğinin bütün dünya tarafından görülmesidir. Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımımızın da bütün bu çabaların Antalya’mızdaki, Muratpaşa’mızdaki simgeleşmiş bir örneği olarak görüyorum.”

Cumhuriyeti kazandık
Başkan Uysal, kadın voleybol takımı sahneden inerken Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nı dolduran binleri selamladı ve konuşmasına “30 Ağustos’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde adeta küllerimizden doğarak, can havliyle, son gücümüzle ‘Bizi bu topraklardan kazıyamazsınız’, ‘Bizi tarih sahnesinden yok edemezsiniz’ dedik. Bu zafer, bize hem vatanımızı hem de demokratik, laik, sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni kazandırdı” sözleriyle devam etti.
O yüzden 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yılda bir kez değil bin kez kutlanmaya değer olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi: “Biz dünyada farklı bir ülke olduk Kendi kültürümüzde, coğrafyamızda bambaşka bir yere yükseldik. Her ne kadar bunun kıymetini bilmeyip memleketin içinde ve dışında ileri geri konuşan insanlar, yapılar da olsa biz demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni dünya uygarlığına kazandırdık. Ve muasır medeniyet düzeyinin üzerine çıkmakta kararlıyız. Mutlaka bir gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır uygarlık düzeyini aşama idealine ulaşacağız. Nasıl 30 Ağustos’ta zafer kazandıysak bilimde, kültürde, sanayide, eğitimde, sağlıkta, tarımda yepyeni zaferler kazanacağız. Ve Türkiye Cumhuriyeti’ni layık olduğu seviye ulaştıracağız.”
Başkan Uysal’ın konuşması sık sık alkışlarla kesilirken Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Pinhani konseriyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Çavuşoğlu: Afganistan kaynaklı göç akını kriz boyutuna ulaşırsa Avrupa dahil herkes etkilenir
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Afganistan kaynaklı göç akını kriz ...
Bakan Çavuşoğlu: “Afganistan’da 3.5 milyon kişi yerinden edilmiş durumda” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Antalya’nın ortak basın toplantısı “Afganistan’daki kriz endişe verici boyuta ulaştı” “10 milyona yakın çocuğun hayatı kuraklık, açlık ve salgın nedeniyle tehlikede” “ Taliban Kabil havalimanının işletilmesi konusunda bizden teknik olarak destek istedi” "Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir" Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: “Biz de Taliban ile görüşmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: “Afganistan’da 3.5 milyon kişi ...
Montaja gittiği villanın çatısından düşen usta öldü
YEREL HABERLER Montaja gittiği villanın çatısından düşen usta öldü
Ağa takılan yavru köpek balığını kurtarıp, denize bıraktı
YEREL HABERLER Ağa takılan yavru köpek balığını kurtarıp, denize ...
5 yıldızlı otelde staj yapan Hediye, minibüs çarpmasıyla yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelde staj yapan Hediye, minibüs ...
Mobil Aşı Merkezi, Alanya yaylalarında
YEREL HABERLER Mobil Aşı Merkezi, Alanya yaylalarında
Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti Turizm kenti Antalya’da sahiller tıklım tıklım doldu
YEREL HABERLER Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize ...
Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, aynı hastalıktan ağabeyini kaybetti
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, aynı hastalıktan ...
Baro başkanının hesabını çaldı, 'Zaten yakalanacağım, 500 TL verin' dedi
YEREL HABERLER Baro başkanının hesabını çaldı, 'Zaten yakalanacağım, ...
Çatı montajı yaparken merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatı montajı yaparken merdiven boşluğuna düşerek ...
Antalya’da 4 ton kaçak midye ele geçirildi İstanbul’dan kamyona yüklenip Antalya’ya getirilen 317 çuval midye, polis baskınıyla ele geçirildi Halk sağlığını tehdit edecek durumdaki midyeler, zabıta ekiplerince imha edildi
YEREL HABERLER Antalya’da 4 ton kaçak midye ele ...
Başkan Böcek'in kardeş acısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in korona virüs tedavisi gören ağabeyi Şadi Böcek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in kardeş acısı Antalya Büyükşehir ...
Genç stajyerden acı haber geldi İzin gününde çarşıya çıkan genç kıza, yolun karşısına geçerken minibüs çarptı
YEREL HABERLER Genç stajyerden acı haber geldi İzin gününde çarşıya ...
Manavgat'ta 13 yıl önce yanan orman yeşillendi 
YEREL HABERLER Manavgat'ta 13 yıl önce yanan orman yeşillendi 
Balık restoranında baca yangını Vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi
YEREL HABERLER Balık restoranında baca yangını Vatandaşlar yangın ...
Balıkçı ağına takılan yavru köpek balığı kurtarılarak denize bırakıldı
YEREL HABERLER Balıkçı ağına takılan yavru köpek balığı kurtarılarak ...
Uğur, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Uğur, yaşama tutunamadı
Yangınzede çocuklar otelde gün boyu eğlendi
YEREL HABERLER Yangınzede çocuklar otelde gün boyu eğlendi
İş kurmak isterken, halen borcunu ödediği cipinden oldu
YEREL HABERLER İş kurmak isterken, halen borcunu ödediği cipinden ...
Seraya çalışmaya giden Resmiye, otomobilin çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Seraya çalışmaya giden Resmiye, otomobilin ...
2 bin 44 hayvan kapasiteli ‘Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’ tamamlanıyor
YEREL HABERLER 2 bin 44 hayvan kapasiteli ‘Sokak Hayvanları Bakım ...
Akseki Güçlüköy’ün su problemi çözüldü
YEREL HABERLER Akseki Güçlüköy’ün su problemi çözüldü
Fraport Tav Antalyaspor, Fredy Ribeiro'nun sözleşmesini uzattı
YEREL HABERLER Fraport Tav Antalyaspor, Fredy Ribeiro'nun ...
Ehliyetine el konulan alkollü sürücü 3 çocuk annesini hayattan kopardı Serada çalışmaya giden anne, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ehliyetine el konulan alkollü sürücü 3 çocuk annesini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.