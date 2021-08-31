(ÖZEL) Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, devrilen kamyonette bulunan ve etrafa saçılan sebze ve meyveler D400 karayolunun manav tezgahına dönmesine neden oldu.

Kaza; AlanyaManavgat D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Hilmi Örkmen'in kullandığı 07 APE 322 plakalı kamyonete, aynı istikamette seyir halindeki Serdar Barkın'ın kullandığı 07 EJT 83 plakalı kamyonetin arkadan çarptı. Manavgat Akseki Köprülü Kavşağı'nı 100 metre geçtikten sonra meydana gelen kazada, devrilen kamyonun camından yola fırlayan ve kamyonette yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Abdulkerim El Reşit yaralandı. Abdulkerim El Reşit, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Meyve ve sebzeler karayoluna saçıldı

Devrilen kamyonetin Konaklı’dan Side’de bulunan bir otele sebzemeyve getirdiği bildirildi. Kazanın şiddetiyle çelik bariyerleri parçalayarak refüje devrilen kamyonette bulunan sebze ve meyveler D400 karayoluna saçıldı. Kazanın ardından bir süre araç trafiğine kapanan AlanyaManavgat karayolunun Manavgat istikametinde, jandarma ve trafik ekiplerinin önlem almasının ardından kontrollü olarak trafik akışı sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazanın ardından ortalığa saçılan sebzemeyvelerin sağlamları toplanıp kasalara yerleştirildikten sonra, olay yerine çağrılan bir başka kamyonete aktarılarak götürüldü.

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