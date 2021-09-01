Finike'de asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Finike ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışma kapsamında 7 farklı mahallede 27 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirilecek.
Finike’de içme suyu alt yapısı gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü çalışmanın tamamlandığı mahallelerde asfalt çalışmasına başladı. ASAT asfalt ekipleri zemin hazırlığı tamamlanan Yalnız Mahalle yolunda 10 kilometre sathi kaplama asfalt dökme işlemine devam ediyor.
ASAT ekipleri Yalnız Mahallesi’nde 10 kilometre, İskele Mahallesi’nde 2 kilometre, Hasyurt Mahallesi’nde 1 kilometre, Ernez Mahallesi’nde 2 kilometre, Yeşilköy Mahallesi’nde 5 kilometre, Arif Mahallesi’nde 2 kilometre, Akçaalan Mahallesi’nde 5 kilometre olmak üzere 7 mahallede toplam 27 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.