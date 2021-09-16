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Belediye levhasını hurdacıya kaptırmayan Gülten teyzeye başkan ziyareti

İHA

Belediye levhasını hurdacıya kaptırmayan Gülten teyzeye başkan ziyareti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin uyarı levhasını almak isteyen hurdacıyı engelleyen Gülten İzci ile evinde bir araya geldi. İzci’nin levhayı hurdacıdan kurtardığı anın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşırken Başkan Uysal, “Sadece kamu malını korumadınız aynı zamanda bu konuda topluma çok iyi örnek oldunuz” dedi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Dutlubahçe Mahallesi’nde çek çek diye tabir edilen arabasıyla gezerek hurda toplayan bir kişi, belediyenin altyapı çalışmaları sırasında vatandaşların güvenliğini almak için kullandığı uyarı levhasını götürmek istedi. Levhayı aracına yüklemeye çalışan kişiye mahalle sakinlerinden Gülten İzci, tepki gösterdi. Levhayı adeta hurdacının elinden çekip alan İzci, levhanın bir ucundan tuttu ve hurdacı sokakta gözden kaybolana dek belediye levhasının başında bekledi. Hurdacı gözden kaybolduktan sonra, İzci, levhayı kaldırım kenarına aldı.

İzci’nin levhayı hurdacının elinden aldığı anlar bir evin balkonundan cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken İzci’nin davranışı büyük takdir topladı.
Mahalle muhtarının eşlik ettiği ziyarette Uysal, kamu mülküne sahip çıkma davranışının, duyarlılığının eskisi kadar canlı olmadığını söyledi. Çocukluğunda bu duygunun daha yüksek olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Sadece kamu malını korumadınız aynı zamanda bu konuda topluma çok iyi örnek oldunuz” dedi. Başkan Uysal, İzci’nin davranışı kadar yaşananların kayıt altına alınmasının ve paylaşılmasını da önemli olduğunu dile getirdi. İzci ise ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken, devletin malını kendi malı olarak gördüklerini söyledi, “Sizin emanetiniz bizim emanetimizdir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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