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Eşiyle tartıştı, sokağa çıkıp havaya 7 el ateş açtı Uzun namlulu şarjörlü av tüfeğiyle havaya ateş atan adam, onlarca polisi görünce teslim oldu Şahıs gazetecilere, “Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam” dedi

İHA

Eşiyle tartıştı, sokağa çıkıp havaya 7 el ateş açtı Uzun namlulu şarjörlü av tüfeğiyle havaya ateş atan adam, onlarca polisi görünce teslim oldu Şahıs gazetecilere, “Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam” dedi

Antalya’da eşiyle tartıştıktan sonra sokağa çıkıp uzun namlulu silahla havaya 7 el ateş açan şahıs, polisi görünce teslim oldu. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç, gazetecilerin silahı nereden aldın sorusuna ise, “Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam. Gerisi kim gelirse” dedi.
Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi 1650. Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Hüseyin Z. (33), internetten aldığı ruhsatsız uzun namlulu şarjörlü av tüfeğiyle sokağa çıktı. Havaya 7 el ateş eden Hüseyin Z.’yi gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen ekipleri gören Hüseyin Z., polisleri görünce teslim oldu. Polis ekipleri, tüfeğin şarjörünü kontrol etti.

“Silah sıkıntı değil baba”
Hüseyin Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecilerin, ‘Silahı internetten mi aldın?” sorusuna, “Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam. Gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş” cevabını verdi, ardından da polis ekiplerine ‘hadi gidelim’ deyip ekip otosuna yöneldi.
Hüseyin Z., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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