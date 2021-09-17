14 yıl hapis cezasıyla ‘Çocukları Fuhuşa Teşvik’ gibi birçok suçtan aranan şahıs yakalandı

Antalya’da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukları fuhuşa teşvik ve aracılık yapma, çocukların cinsel istismarı, cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan ve uzun süredir firari olan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş timlerince suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukları fuhuşa teşvik ve aracılık yapma, çocukların cinsel istismarı, cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan ve uzun süredir firari olan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M. K isimli şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı. Olayla ilgili adli işlemler başladı.

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