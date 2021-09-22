Manavgat'ta orman yangını (1)

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Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dağlık bölgede orman yangını çıktı. Yangına müdahaleye başlandı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanda başladı. Köprülü Kanyon Milli Parkı içindeki Oluk mevkiinde çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangın bölgesine sevk edilen 2 helikopter ve 5 arazözle alevlerin söndürülmesi için çalışmaya başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-09-22 15:09:19



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