Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından



Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig'in 7'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Türk futbolunun en büyük problemlerinden bir tanesi en yaşlı, en çok transfer yapan Avrupa ligine sahibiz. Bunu karşılayacak bir ekonomik güç, bunu karşılayacak süre gelen bir yönetim şekli maalesef yok. Türk futbolunun geldiği yer maalesef ortada, iflas" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını ifade eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, farklı kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini söyledi. Buz, "Çok önemli bir maça çıktık. Deplasmanda bu kadar pozisyon yakaladığınız zaman golü atmanız gerekiyor. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Böyle bir skoru hak ettiğimizi düşünmüyorum. Farklı bir galibiyet alabilirdik. Net gol pozisyonları bizdeydi. O nedenle çok üzgünüz. Futbolcularım ellerinden geleni yaptı. Maalesef futbolda böyle şeyler zaman zaman oluyor. Deplasmanda bu kadar pozisyona girdiğiniz zaman atmanız gerekiyor. Üzgünüz maçın hakkı bu değildi" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN GELDİĞİ YER MAALESEF ORTADA, İFLAS"

Daha önceki haftalarda alınan sonuçların takım üzerinde gerginlik oluşturduğunu belirten Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, "Takımın bünyesinde genç oyuncuları barındırmak ve güzel bir şekilde yaymak istiyoruz. Deneyimli oyuncularımız var, onların yanında genç ve yetenekli oyuncularımız var. Bugün deneyimli oyuncularımızın yanında ligin en genç takımı var. O deneyimli oyuncuları çıkardığınızda uzak ara ligin en genç takımıyız. Bunu görmek ve anlamak gerekiyor. Biz bunun için önemli riskler alıyoruz. Türk futbolunun en büyük problemlerinden bir tanesi en yaşlı, en çok transfer yapan Avrupa ligine sahibiz. Bunu karşılayacak bir ekonomik güç, bunu karşılayacak süre gelen bir yönetim şekli maalesef yok. Türk futbolunun geldiği yer maalesef ortada, iflas" dedi.

"ANTALYASPOR'UN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Genç oyuncuların geleceğinin kontrol altına alınması ve yönetilebilir bir takım yaratmak istediklerini ifade eden Yanal, "Antalyaspor takımı, Antalya kenti futbol merkezlerinden biri ve ülkemizi temsil ederken yaklaşık 2 bin takımın geldiği önemli mecra. Organizasyon becerisi çok yüksek. Bu fırsatları ve olanakları kullanabilecek akıl, yönetim şekli bize büyük bir kazanç sağlar. Biz yönetim kurulu ile yaptığımız planlamada bu riskleri alıyoruz. Bu riskleri alırken de genç oyuncularımızı kazanmak için çaba sarf edip Antalyaspor'un geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Hem ekonomik destekten hem de ekonomik desteğin takım içinde yükselebileceği bir ortam yaratmak ve sürdürülebilir ekonomik düzen yaratmak kolay bir şey değil. Bunu sonuç ve süreçle yönetmek oldukça zor" diye konuştu.

"ANTALYA KENTİ, ZAMANI, KONJONKTÜRÜ VE FIRSATI TEPMEMELİ"

Yeni Malatyaspor'a karşı kazandıklarını ve güvenlerini artırdıklarını söyleyen Yanal, "Bugün kazandık ve futbolcuların kendilerine olan güvenini attırdık. Önümüzdeki hafta burada oynayacağız. Umarım kazanıp güveni daha da artırırız. İyi oynadığımız oyunları skora çevirmek gerekiyor. Bunlar güncel sözler istiyorsanız alın. Yok hayır, uzun uzun planlanmış bir takımın planlamasını istiyorsanız onu alın. Antalya kenti, zamanı, konjonktürü ve fırsatı tepmemeli. Bu şansı iyi kullanmalı. Hele hele takımlar zor durumdayken, Antalyaspor'a olağanüstü destek veren bir yapı vardı. Yeni bir yönetim var. Anlayışı, çağdaş ve yaklaşımları doğru. Antalya kentinin ıskalayacağını düşünmüyorum. Takımımızı daha kaliteli bir hale getirmek lazım. Güncel sonuçlarla geçinmek bize ciddi zarar verir. Bundan da kaçınmak lazım" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin maç boyunca taraftarların istifaya davet ettiği ve maç sonunda takımla alkışlamaya gittiği sorulması üzerine Ersun Yanal, "Barışma yok, küs olduğunuz zaman barışırsınız. Benim kariyerim belli, yaptıklarım belli. Tamam Ersun Yanal gider Mehmet gelir, bunlar çözüm değil. Akıllı çözümler, yaklaşımlar değil. Bunların düzeleceğini ve problem olmayacağını düşünüyorum. Oyuncularımızın sevinçlerine katıldım" diye konuştu.

"PERFORMANSINDAN MEMNUN OLMADIĞIM FUTBOLCULAR VAR"

`Takımda performansından memnun olmadığınız var mı?´ sorusuna ise Yanal, "Var tabii ki. Kadromuzda fazlalık var. Değerli oyuncularımız var. Bu oyuncuları başka takımlarda oynatıp yeniden kazanabiliriz. Onları devre arasında planlayacağız. Ufak çaplı kompakt bir takım oluşturmamız gerekiyor. İyi kadroya sahibiz. Bu kadroyu kullanmak biraz zaman alacak. Antalyaspor´un geleceği adına yapılan planlamalar iyi gidiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İrfan Buz'un açıklamaları

Ersun Yanal'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-09-25 19:52:10



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