Kaleiçi festivalinde etkinlikler sürüyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 21 ülkeden 36 şehrin katılımıyla gerçekleştirdiği 6. Kaleiçi Old Town Festivali’nde 3’üncü gün geride kaldı. Antalya’nın tarihi kent merkezi, gün boyu devam eden etkinliklerle masal gibi bir cumartesi yaşadı.



Yaşayan antik kentte gün, Kaleiçi’nden Akdeniz’e uzanan balkonu andıran ve eski dönemlerde körfezi gözetlemek için kullanılan miradorda yoga etkinliğiyle başladı. Festivalle, Kaleiçi sokakları resim, müzik, deneysel tiyatro çalışmaları, atölyeler ve çalıştaylarla birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Karaalioğlu Parkı’nda, Nobu Project’in oluşturduğu arkeolojik kazı simülasyon alanında 612 yaş arası çocuklar küreklerle, kovalarla toprağı kazıp antik kalıntılarını replikalarını aradı. Antalya Olgunlaştırma Ensitüsü ise Kaleiçi’nde bulunan merkezinde fındık lahmacun atölyesi düzenlerken Kaleiçi’nin başka bir noktasında ise kadınlar ekmek atölyesi yaptı. Kandiller Sokak’ta devam eden ressam Muhittin Selamet anısına düzenlenen “Kaleiçi Seninle Güzeldir” başlıklı etkinliklerde ise Kaleiçi’ni dolduran kent sakinleri ve turistler sokakta resim yaptı.

Festivalde Akdeniz Ukraynalılar Derneği’nin Svitanok ve Kalina gruplarının dans gösterileri de Kaleiçi sokaklarına ayrı bir renk katarken tarihi Üç Kapılar’da düzenlenen Akşam Sefası konserinde ise piyanist Iraz Yıldız sahne aldı. Kaleiçi’nin en görkemli yapılarından Üç Kapılardaki piyano konseri büyük bir ilgiyle takip edilirken Belediye Başkanı Ümit Uysal, günün anısına piyanist Yıldız’a çiçek takdim etti. Muratpaşa Belediyesi’nin 6. Kaleiçi Old Town Festivali’nde cumartesi Gencer Savaş Orkestrası konseriyle sona erdi.

