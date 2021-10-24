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11'inci Antalya Kitap Fuarı'nı 589 bin 756 kişi ziyaret etti

İHA

11'inci Antalya Kitap Fuarı'nı 589 bin 756 kişi ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı sona erdi. 10 gün süren 11. Antalya Kitap Fuarı’nı 589 bin 756 kişi ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 gün boyunca fuara katılan yazar, yayınevi ve vatandaşlara teşekkür ederken, şimdiden 12’nci Antalya Kitap Fuarı’nı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Antalya Kitap Fuarı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde vatandaşlarla buluştu. Antalya Kitap Fuarı hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Antalyalılar fuara yoğun ilgi gösterirken, kitapseverler sevdiği yazarlar ile söyleşi ve imza günlerinde bir araya geldi. Kitapseverler, sevdiği yazarlara kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. 7’den 70’e herkesin büyük ilgi gösterdiği, 11. Antalya Kitap Fuarı’nda okurlar, yazarlar ile bol bol fotoğraf çektirerek, sohbet etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de her gün olduğu gibi fuarı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi standında “Ben Bu Şehre Aşığım” kitabını imzaladı. Başkan Böcek, stantları tek tek ziyaret ederek, 11. Antalya Kitap Fuarı’na katılan yazarlara teşekkür etti.

Hafta sonunda 77 yazar
11. Antalya Kitap Fuarı’nın 9’uncu gününde Saygı Öztürk, Gülden Zengin, Aslı Arslan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Zeynep Sey, Emre Gül, Prof. Dr. Ali Demirsoy, Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş, Burak Öge ve Yılmaz Bozan gibi birbirinden değerli 43 yazar imza ve söyleşilerde kitapseverler ile bir araya geldi. Fuarın son gününde ise Tuna Kiremitçi, Sinan Yağmur, Şükrü Erbaş, Maral Atmaca, Füsun Önal, Almina Tamer, Atay Sözer dahil olmak üzere 34 yazar kitapseverlerle buluştu. Okurlar, yazarlara kitaplarını imzalatarak, sohbet etti. Hafta sonunda toplam 77 yazar ile Antalya’da kitap şöleni yaşandı.

Başkan Böcek'e sürpriz
11. Antalya Kitap Fuarı’nın son gününde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu, fuarın kapanış saatine yakın, fuar alanına gelerek, Başkan Muhittin Böcek’e ‘Mutlu Yıllar’ parçası çaldı. Başkan Böcek, daha sonra fuar alanının girişinde hazırlanan doğum günü pastasını kesti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, böyle bir kutlama beklemediğini belirterek, “11. Antalya Kitap Fuarı’nın kapanışında böyle bir sürpriz beklemiyordum. Kitap Fuarının bizim için çok ayrı bir önemi var. Geçtiğimiz yıl bu dönemde yaşam mücadelesi veriyordum. Sizlerin duaları ile aranızdayım. ” dedi.
11. Antalya Kitap Fuarı’nın bu yıl da dolu dolu geçtiğini belirten Başkan Böcek, “Pandemi koşullarına rağmen fuarımız halkımızdan yoğun bir ilgi gördü. Fuarımızı 589 bin 756 kişi ziyaret etti. İki yıl önce bu sayı daha fazlaydı, ancak içinde bulunduğumuz pandemi koşullarına oranla ziyaretçi sayımız çok iyi. Fuarımızı ziyaret eden 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza, fuara katılan tüm yazarlarımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 11. Antalya Kitap Fuarı’nda okurlarına kitaplarını imzalayan Emre Gül, okurları ile buluşmak ve kitapları hakkında sohbet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Antalya Kitap Fuarı’nın kendisi açısından çok önemli olduğunu, burada bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Genç okurların kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturduğu yazarlardan Aslı Arslan ise pandemiden dolayı böyle etkinliklerden uzak kaldıklarını vurgulayarak, “İki yıl aradan sonra herkes çok özledi. Kitaplardan konuşmayı çok özledik. Evde herkes bol bol kitap okudu. Şimdi burada kitaplardan konuşmak, sohbet etmek çok keyifli ” dedi.

Antalya kültür ve sanat şehri
Gazeteciyazar Barış Yarkadaş ise Antalya’nın bir kültür başkenti olmaya adım adım gittiğini söyleyerek, şöyle konuştu: “En son pandemiden önce Antalya Kitap Fuarı’nda okurlarımızla buluşmuştuk. Fuar bu yıl daha kalabalık ve yoğun bir ilgi var. İnsanlar pandemiden dolayı dışarı çıkamadı. Antalya okumaya ve öğrenmeye çok ilgi gösteren bir şehir. Her kitap fuarı bizim için bir sevinç kaynağıdır. İnsanların okumaya ihtiyaç duyması, bilgilenmek istemesi geleceğe olan inancımızı arttırmaktadır.”
Fuarda okurlarına bol bol kitaplarını imzalayan ve sohbet eden Nagihan Kabal, Antalya Kitap Fuarı’nın her yıl daha da büyüdüğünü söylerken, “Okuyucularımızın çok güzel bir ilgisi var. Her şey en ince detaylarına kadar çok güzel düşünülmüş. Okuyucular ile buluşmak biz yazarlar için çok kıymetli” diye konuştu. Serap Oğuz ise vatandaşların fuara gösterdikleri yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

206 yazar 234 yayınevi
Yazar Şükrü Erbaş Antalya Kitap Fuarı’nın artık Antalya için kurumsallaştığını belirterek, “Çadırda başlayan bu fuar, çok iyi bir noktaya geldi. Öğrencilerin fuara gelmesi, buraları gezmesi önemlidir. Fuarı ziyaret eden kitapseverler de, fuar da yazarlar ile bir araya gelerek, bağlarını güçlendiriyor” dedi.
11. Antalya Kitap Fuarı’nın son gününde ise vatandaşlar kitap almak, sevdiği yazarlara kitaplarını imzalatmak için fuara yoğun ilgi gösterdi. Kitapseverler, fuarda indirimli kitap alma fırsatı buldu. 15 Ekim Cuma günü başlayan ve 10 gün süren 11. Antalya Kitap Fuarı’na 206 yazar ve 234 yayınevi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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