Doç. Dr. Özçelik: “Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre'de deprem riski çok yüksek” "Deprem olacağından eminiz ama ne zaman ve hangi büyüklükte olacağını bilmiyoruz" Akdeniz Üniversitesi’nden deprem değerlendirmesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Özçelik: “Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre'de deprem riski çok yüksek” "Deprem olacağından eminiz ama ne zaman ve hangi büyüklükte olacağını bilmiyoruz" Akdeniz Üniversitesi’nden deprem değerlendirmesi

İHA

Doç. Dr. Özçelik: “Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre'de deprem riski çok yüksek” "Deprem olacağından eminiz ama ne zaman ve hangi büyüklükte olacağını bilmiyoruz" Akdeniz Üniversitesi’nden deprem değerlendirmesi

Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özçelik, Akdeniz’de meydana gelen depremler sonrasında Türkiye’deki ve Antalya bölgesindeki deprem risklerini değerlendirdi. Özçelik, “Batı sahil kesimlerine gidildikçe, özellikle Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerimizin bulunduğu alanlar çok daha fazla deprem tehlikesi olan bölgelerimiz. Buralarda kesinlikle deprem olacağını biliyoruz ancak ne zaman ve hangi büyüklükte olacağını bilemiyoruz” dedi.
Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ramazan Özçelik, Akdeniz’de artarda meydana gelen depremler sonrasında Türkiye’deki ve bölgedeki deprem risklerini değerlendirdi. Deprem öncesi ve deprem sırasında alınabilecek önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Deprem bizlere kendini unutturmuyor”
Türkiye’nin deprem kuşağı içerisinde yer alması nedeni ile deprem konusunun sürekli olarak güncel kaldığını belirten Doç. Dr. Özçelik, “Ülkemizin sınırları içerisindeki çok büyük bir bölge deprem tehlikesi altındadır. Haliyle deprem bizlere kendini unutturmuyor. Deprem oluşturma potansiyeli çok yüksek olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, VanAmasyaBoluİstanbul ve yine VanBingölAdıyamanHatay doğrultusunda oldukça aktif bir fay hattıdır. Bunun yanında Antalya'dan Bilecik'e doğru bir çizgi çizildiğinde bu çizginin batısında kalan illerimizin tamamı neredeyse deprem tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerdir. Antalya şehir merkezi eski haritalandırmaya göre 2. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Batı sahil kesimlerine gidildikçe, özellikle Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerimizin bulunduğu alanlar çok daha fazla deprem tehlikesi olan bölgelerimiz. Buralarda kesinlikle deprem olacağını biliyoruz ancak ne zaman ve hangi büyüklükte olacağını bilemiyoruz” diye konuştu.

“1998 yılından önce yapılan binalar için uyarı”
Binaların yapımının deprem şartnamesine bağlı olduğunu dile getiren Özçelik, “1998 yılında Türkiye, deprem şartnamesinde çok büyük ve kapsamlı bir değişikliğe gitmiş, daha sonraki yıllarda şartnamede yapılan revizelerle de çok daha güvenli binaların yapılması sağlanmıştır. 1998 Deprem Şartnamesi’nde yapılan değişiklikle Antalya 4. derece deprem bölgesinden daha büyük deprem tehlikesi olan 2. derece deprem bölgesine yükseltilmiş ve yeni yapılacak binaların buna göre yapılması sağlanmıştır. Ancak 1998 yılından önce yapılan binalar için riskin büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun için bu binalar mümkünse ivedi olarak güçlendirilmeli ya da kentsel dönüşümle yıkılarak yerlerine yenileri yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşüm yanlış anlaşılıyor”
Günümüz teknolojisi ile depremi engellemenin ve zamanının belirlenmesinin mümkün olmadığına da değinen Özçelik, “Bununla birlikte deprem öncesi aldığımız tedbirlerle mal ve can kayıplarını en aza indirebiliriz. Yine deprem esnasında hızlıca daha önceden belirlediğimiz güvenli alana geçişlerde hayatımızı kurtarabilir. Mesela hayat üçgeni oluşturabilecek olan buzdolabı, çamaşır makinesi, ranza vb. yanları hayatta kalma şansımızı artırabilir. Mobilya, Dolap vb. eşyaların duvara monte edilmesi de deprem öncesi alınacak önlemler arasında sayılabilir. Ayrıca deprem esnasında güvenli bir binada oturup depremin geçmesini beklemek gereklidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erken rezervasyonda yüzde 50 indirim uyarısı
YEREL HABERLER Erken rezervasyonda yüzde 50 indirim uyarısı
3 katlı lüks restoranda yangın korkuttu
YEREL HABERLER 3 katlı lüks restoranda yangın korkuttu
Küçük Asiye uyutuluyor İlk seans doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yoğun bakım servisinde uyutuluyor Yoğun bakım ünitesinde uyutularak yakın takibi devam eden Asiye'nin hayati bulguları da stabil
YEREL HABERLER Küçük Asiye uyutuluyor İlk seans doku nakli yapılan 4 ...
Filenin Akrepleri deplasmanda namağlup
YEREL HABERLER Filenin Akrepleri deplasmanda namağlup
Döşemealtı’nda 17 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda 17 bin fidan toprakla buluştu
Kumluca'nın uzak mahallelerinde vatandaşlara ‘evde aşı hizmeti’
YEREL HABERLER Kumluca'nın uzak mahallelerinde vatandaşlara ‘evde ...
Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri
YEREL HABERLER Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri
Türkiye'nin uydu vericili ilk saz kedisi 'Latmus'
YEREL HABERLER Türkiye'nin uydu vericili ilk saz kedisi 'Latmus'
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (6)
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline ...
Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük ...
Atılay Canel: "Burada 2 puanı bıraktığımız için üzgünüz"
YEREL HABERLER Atılay Canel: "Burada 2 puanı bıraktığımız için ...
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (5)
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline ...
Bülent Korkmaz: "28 puan bence çok iyi bir puan"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "28 puan bence çok iyi bir puan"
Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Fatih ...
Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (4) 
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline ...
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (3) 
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline ...
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete: “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir”
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku ...
Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük ...
Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük ...
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fatih ...
Antalya Ultra Trail Maratonu sona erdi 17 ülke ve 54’ten şehirden bin 100 sporcunun ağırlandığı maraton, renkli görüntülere de sahne oldu
YEREL HABERLER Antalya Ultra Trail Maratonu sona erdi 17 ülke ve ...
Balıkçılar, istilacı tür balon balığını yakalamak için yarıştı (2)
YEREL HABERLER Balıkçılar, istilacı tür balon balığını yakalamak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.