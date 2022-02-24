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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek, Kırcamili muhtarları ağırladı

İHA

Başkan Böcek, Kırcamili muhtarları ağırladı

Kırcamili muhtarları ağırlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Olağanüstü Meclisimizde 1/25 binlik ve 1/5 binlik Kırcami planlaması oy birliğiyle geçti. Muratpaşa’dan da 1/1000’lik geçti. Şimdi Büyükşehir Meclisi’nde bunu da onaylayıp bitireceğiz"dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırcamili muhtarları ağırladı.
Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Topçular Mahalle Muhtarı Nazif Alp, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Yeşilova Mahalle Muhtarı Ahmet Akcan, Kırcami Mahalle Muhtarı Mehmet Köksal, Zümrütova Mahalle Muhtarı Muammer Dönmez, Güzeloluk Mahalle Muhtarı İzzet Ak, Tarım Mahalle Muhtarı Murat Kurt, Doğuyaka Mahalle Muhtarı Kemalettin Uluçay, Mehmetçik Mahalle Muhtarı Adnan Çetin, Çağlayan Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, Fener Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır Başkan Muhittin Böcek’e Büyükşehir Belediye Meclisi’nden hızla geçen Kırcami planlamasıyla ilgili gayretleri nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Kırcami’nin siyasete alet olmayacağını söyledim”
Başkan Muhittin Böcek, siyasi hayatı boyunca Kırcami planlamasına destek verdiğini ifade ederek,“ Konya İstinaf Mahkemesi’nin iptal kararı ve gerekçeli kararını açıklamasının ardından vakit kaybetmedik. İmar Daire Başkanlığımız gerekçeli karar doğrultusunda çalışmalarımızı yaptı. Yasa yönetmelikler, mevzuatlar, açılan davanın gerekçeleri olsun hepsini hesap ettik. Sabreden derviş muradına ermiş oldu. Ankara’da Bakan Bey’e gittik, her şeyi samimice anlattık. Hiçbir zaman Kırcami’nin siyasete alet olmayacağını söyledim. Bunun da sonucunu hep birlikte aldık. Olağanüstü Meclisimizde 1/25 binlik ve 1/5 binlik Kırcami planlaması oy birliğiyle geçti. Muratpaşa’dan da 1/1000’lik geçti. Şimdi Büyükşehir Meclisi’nde bunu da onaylayıp bitireceğiz. Alt yapıyla ilgili neler yapabileceğimiz konusunda Fen İşleri ve ASAT ekibimizle planlama yapıyoruz” dedi.

“Önemli yol kat edildi”
Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Topçular Mahalle Muhtarı Nazif Alp, “Kırcami konusunda hep iyi niyetle yaklaştınız. 40 yıldan sonra önemli bir yol kat ettik. Tekrar dava konusu olmasını istemiyoruz. Burada yaşayan insanları mutlu etmemiz lazım” dedi.
Güzeloluk Mahalle Muhtarı İzzet Ak da “Planlamayı güzel bir şekilde yaptınız. Bakanlıkla işbirliğiyle süreci yürüttünüz. Yaptığınız işin arkasında dik durdunuz. Allah razı olsun. İnşallah 18 uygulaması ve binlik planda güzel bir çalışma yapılır. Bu özlem biter” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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