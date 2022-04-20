Köpeklerini ettiği kavga sonrası ölü bulan adam: “Hayatım zindan oldu” Tartışmayı cep telefonuyla kaydettiği için muhtarın odunlu saldırısına uğrayan adam, köpeklerini 1 gün sonra ölü buldu Köpeklerinin zehirlendiğini ileri süren adam, muhtardan şikayetçi oldu Köpeklerin sahibi Eren Açıl: “Onları bebekken sokaktan alıp büyütmüştüm”

Antalya’da köpekleriyle birlikte doğa yürüyüşüne çıktığı sırada, köpeklerin saldırdığı iddiasıyla bazı mahalle sakinleri ile tartışma yaşayan, ardından cep telefonuyla kayıt aldığı için muhtarın odunlu saldırısına uğrayıp 1 gün sonrası iki köpeğini ölü bulan Eren Açıl, muhtardan şikayetçi olduğunu ve köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürdü. Psikolojisinin bozulduğunu belirten Açıl, “Hayatım zindan oldu. Onları ben bebekken alıp büyütmüştüm. Biraz merhametli olalım” dedi.

Olay, Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi’nde geçtiğimiz gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce Avustralya’dan Türkiye’ye gelip 3 ay önce Beycik Mahallesi’ne taşınan Eren Açıl (34), arkadaşıyla birlikte biri kangal diğeri Amerikan Bully cinsi köpeğini köy yolunda gezdirmeye çıkardı. Bu sırada, mahalle sakinlerinden bir kadın köpeğin kendisine saldırdığını iddia ederek Açıl’a tepki gösterdi. Köpeklerin tasmasından iple bağlı olduğunu ve saldırmadığını savunan Açıl ile mahalle sakini kadın arasında sözlü tartışma başladı. Bir süre sonra ise bölgeye mahalle muhtarı geldi. Tartışma esnasında cep telefonuyla o anları kaydeden Açıl’a, muhtar görüntü almasının yasak olduğunu söyledi.



Muhtar odunla saldırdı

Delil olarak görüntü aldığını söyleyen Açıl ile muhtar arasında tam bu sırada bir arbede yaşandı. Mahalle muhtarı hızını alamayıp kenardaki odunları eline alarak Açıl’a saldırma girişiminde bulundu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga önlenirken, Eren Açıl olay yerinden uzaklaştı.



Köpeklerini ölü buldu, gözyaşlarını tutamadı

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