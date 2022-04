Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Ramazan Bayramı için rezervasyonların bölgelere göre yüzde 7080'lere ulaştığını belirterek, "Ülke genelinde bu bayramda da tahminimce yaklaşık 1 milyon kişi seyahate çıkacaktır" dedi.

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da 2.5 yıldır devam ede pandeminin ardından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Her turiste hitap edebilecek turizm çeşitliliğine sahip olan Antalya'da bazı bölgelerdeki otellerin doluluk oran yüzde 70 ile 80 civarına ulaştı.



"1 milyon kişi seyahate çıkacak"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, 2 yılı aşkın süredir devam eden pandeminin ardından insanların tatil yapma arzusunun oldukça arttığını kaydetti.

Maliyetlerin yükselmesiyle tatilin biraz pahalandığını dile getiren Yavuz, “Bu bağlamda tatilciler gidecekleri bölgelerde, kalacakları yerlerdeki ürünleri doğru seçmek zorundalar. İstek ve talep var ama herkes biraz daha temkinli planlı şekilde tatiline çıkmak istiyor. Bu bayramda da tahminimce yaklaşık 1 milyon kişi seyahate çıkacaktır. Kuzey Ege’den Mersin’e uzanan sahil boyunca öncelik oteller tercih edilecektir. Daha sonra kültür, GAP, Kapadokya, Karadeniz, termal, yürüyüş doğa gibi turlar tercih edilecektir” diye konuştu.



"Doluluk yüzde 7080"

Otellerin bölgelere göre doluluk oranının değiştiğinin altını çizen Yavuz, “Otellerde doluluklar çok değişken olmakla beraber iç pazara kontenjan ayıran otellerin yoğunlaşacağını ve oranının yüzde 7080 civarına geleceğini söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız şu ana kadar 5 gün üzerinden planlarını yaptı. Süre uzasa bile tatilcinin tatilini planlama ve değiştirme şansı çok yüksek değil. Tatil 9 güne çıkarsa mutlaka tatille gitmek isteyenler olacaktır. Son koltuk, oteldeki son odayı alarak tatilini yapmayı düşünecektir” dedi.



"Fırsatı kullanacaktır"

İki yıl aradan sonra en önemli noktanın dünya genelinde tatilin fiyatının yükseldiğin ifade eden Yavuz, “Tatile çıkacak olan herkesin buna göre planını yapması gerekir. Tatil aslında bir ihtiyaç bu da görüldü. Bu ihtiyacı gidermek için tatilci fırsatı kullanacaktır. Tatilci bütçesine göre, kalacağı gün ve konaklayacağı yeri ayarlayacaktır” dedi.



"Önümüzdeki 33.5 ay yoğun geçecek"

2019 yılında Antalya’nın 16 milyonla tarihin en büyük turist rakamına ulaştığını aktaran Recep Yavuz, “Nisan ayında Avrupa bölgesinden Almanya ve İngiltere döneminden ciddi yoğunluk gerçekleşti. Nisan ayı bittiği zaman biz 700 bine yakın turist karşılamış olacağız. İyi bir nisan ayı sayılabilir. Mayıs bizim biraz durgunlaşan dönemine denk gelir. Rus bayramından dolayı mayıs ayını yoğun geçirirdik. Orada bir boşluk olabilir. Mayıstan sonra düğüm çözülecektir. Ruslarla ilgili ülkemizde kurulan uçak şirketleri, THY’nin sağladığı kontenjanla aşılmaya çalışılıyor. Avrupa’nın talebi ülkemize iyice arttı. Diğer ülkelerdeki fiyat artışı bizden çok daha fazla oldu. Ürün kalitemiz çok önde, ciddi bir hareketlilik olacak. Okul tatillerinin ardından önümüzdeki 33.5 ayın çok yoğun geçmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Her şeye rağmen geçen yılki 9,5 milyon rakamını yakalayacaklarını ve hatta geçeceklerinin altını çizen Yavuz, Antalya’da şu an Almanya, İngiltere, Rusya, Polonya pazarının önde olduğunu sözlerine ekledi.

