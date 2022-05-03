Alanyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarına başladı

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Alanyaspor, 1 günlük aranın ardından Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesi Maç ve Performans Analiz Antrenörü Osman Nuri Kul’un doğum günü için kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan yeşilturunculu ekip antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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