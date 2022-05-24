Yasadışı kenevir ekimine operasyon

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınan 2 şüpheliye düzenlenen operasyonda 6 kök skunk bitkisi, 2 gram skunk, 1 gram plaka esrar ele geçirildi.

Manavgat ilçesi Side Mahallesinde G.A ve Ç.O. isimli şahısların yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, Manavgat KOM timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda şüpheliler yakalandı. Yapılan ev aramasında; 6 kök skunk bitkisi, 2 gram skunk, 1 gram plaka esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlanıldı. Şüphelilere yasadışı ekim ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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