Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı

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Antalya’nın Akseki ilçesinde sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde Yaşar Şener'e ait inek bahçe sulamada kullanılan 3 metre derinliğindeki havuza düştü. Hayvanını havuzdan çıkaramayan besici, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye biriminden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için operasyon yaptı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile havuzdan kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.

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