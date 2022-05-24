Yabancı turistin havalimanındaki intihar teşebbüsü ve kurtarılma anları kamerada Havalimanı güvenliğinin son anda yetişip kurtardığı yolcu hastaneye kaldırıldı O anlar yolcular tarafından kayıt altına alındı

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Antalya Havalimanı'nda boynuna bağladığı halatla intihar etmeye çalışan yabancı turisti son anda yetişen görevliler boğazındaki teli keserek kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali’nde yaşanan olayda Rus uyruklu Alexsandır Rusakov (38)henüz belirlenemeyen bir nedenle, danışmanın üzerindeki demirli bölüme çıktı. Rusakov, burada boynuna bağladığı halatın ardından üzerine reklam tabelasının üzerinden kendini boşluğa bıraktı. Rusakov’un yardımına havalimanı çalışanları koştu. Hemen havaya kaldırılan şişme yatakla ayakları desteklenen Rusakov’un halatı merdivenle yukarı çıkan görevli tarafından makasla kesildi. Hastaneye kaldırılan Rusakov’un tedaviye alındığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan panik anları, şahsın kendini asması, görevlilerin yatak açması ve makasla halatın kesildiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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