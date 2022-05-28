Eşi tarafından öldürülen Rojda, Antalya'da toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşi tarafından öldürülen Rojda, Antalya'da toprağa verildi

DHA

Eşi tarafından öldürülen Rojda, Antalya'da toprağa verildi


Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)İZMİR'in Bornova ilçesinde boşanmak istediği Nuh Şayla tarafından öldürülen Rojda Şayla'nın (43) cenazesi, Antalya'ya getirildi. Şayla, Antalya Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan anne Besim Çavuş, "Rojda, ben şimdi sensiz ne yaparım?" diyerek gözyaşı döktü.
Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 katlı sitenin 14'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nuh Şayla, iddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Şayla'nın oturduğu siteye geldi. Kadının dairesinin kapısına giden Şayla, kapının açılmaması üzerine tabanca ile art arda ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan Rojda Şayla vuruldu. Nuh Şayla, silahı olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyanlar da polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, kapıdaki mermi izlerini görünce daireye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rojda Şayla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından götürüldüğü İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası Antalya'ya getirildi. 
Ailesi tarafından cenazesi Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde bulunan Antalya Cemevi'ne getirilen Rojda Şayla için tören düzenlendi. Kızının tabutuna sarılan anne Besim Çavuş, "Rojda, ben şimdi sensiz ne yaparım?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Rojda Şayla'nın cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-05-28 11:58:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Arı Günü Tokat'ta coşkuyla kutlandı “Arılar yeryüzünden kaybolursa insanlık ancak dört yıl yaşayabilir”
YEREL HABERLER Dünya Arı Günü Tokat'ta coşkuyla kutlandı “Arılar ...
Seda Sayan, Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nde sahne aldı
YEREL HABERLER Seda Sayan, Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat ...
Kır düğünü hayali kuran çifte halı saha şoku Düğünde halı saha hüsranı yaşayan çifte, tüketici mahkemesinden 30 bin TL tazminat kararı Yağmur nedeni ile halı sahada düğün yapan çift mahkeme yolunu tuttu Düğün günü hayalleri yıkılan gelin Berrin Pamukçu: "Düğünümüz ciddi anlamda korkunçtu"
YEREL HABERLER Kır düğünü hayali kuran çifte halı saha şoku Düğünde ...
Çöpten hurda toplayarak geçimini sağlayan yaşlı adamın 3 tekerlekli motosikletini çaldılar İki yıl hurda toplayıp taksitini ödediği otomobilinden oldu, gözü yaşlı halde yardım istedi
YEREL HABERLER Çöpten hurda toplayarak geçimini sağlayan yaşlı ...
ALTSO Başkanı Şahin, Hisarcıklıoğlu'na 'Marka' şehir çalışmalarını anlattı ALTSO Başkanı Mehmet Şahin: " Alanya Gazipaşa Havalimanı’nın kapasitesinin arttırılması ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır"
YEREL HABERLER ALTSO Başkanı Şahin, Hisarcıklıoğlu'na 'Marka' şehir ...
Tütün satış noktalarında mentol tuzağı Türkiye'de havası temiz sayılabilecek tek il Hakkari
YEREL HABERLER Tütün satış noktalarında mentol tuzağı Türkiye'de ...
OSB Başkanı Güngör:" Manavgat OSB'de imar planı ve jeolojik etüt çalışaları yaptırıyoruz"
YEREL HABERLER OSB Başkanı Güngör:" Manavgat OSB'de imar planı ve ...
Kendisini böbreğiyle hayata bağlayan Japon eşinin ellerini öptü
YEREL HABERLER Kendisini böbreğiyle hayata bağlayan Japon eşinin ...
Seda Sayan’a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi
YEREL HABERLER Seda Sayan’a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı ...
Alanya Turizm ve Sanat Festivali yörük göçüyle başladı 20’inci Turizm ve Sanat Festivali renkli anlara sahne oldu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel: "Turizme en büyük katkının gastronomi ile olduğunun bilincindeyiz" “Türkiye’de Dünya Mutfak Mirasına üye 2 üyeden biri Alanya”
YEREL HABERLER Alanya Turizm ve Sanat Festivali yörük göçüyle ...
TOBB Başkanı: Dünyanın en değerli arazisi cep telefonu ekranları
YEREL HABERLER TOBB Başkanı: Dünyanın en değerli arazisi cep ...
Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri 2022 ödülleri sahiplerini buldu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar: “Burada önünde sadece fotoğraf çekilecek proje yapmıyoruz”
YEREL HABERLER Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri 2022 ...
ALKÜ TÖMER’de mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER ALKÜ TÖMER’de mezuniyet heyecanı
Ulaştırma Bakanı Müşaviri Avcı, ölen kızının adına Manavgat'a anaokulu yaptırıyor
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Müşaviri Avcı, ölen kızının adına ...
Konyaaltı'nda vezneler hafta sonu da açık olacak
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda vezneler hafta sonu da açık olacak
Türkiye’nin en büyük 2. Endro Motor Yarışı Finike’de tırmanma etabıyla başladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük 2. Endro Motor Yarışı Finike’de ...
Antalya’da termometreler 36 dereceyi gösterdi, tatilciler sahillere akın etti Cadde ve sokaklarda yaya azlığı dikkat çekti
YEREL HABERLER Antalya’da termometreler 36 dereceyi gösterdi, ...
Mervenur'u boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Mervenur'u boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ...
Karga, yavrusunu yuvaya koymaya çalışan itfaiye erine saldırdı
YEREL HABERLER Karga, yavrusunu yuvaya koymaya çalışan itfaiye erine ...
Ereksiyon güçlüğünde şok dalga tedavisi
YEREL HABERLER Ereksiyon güçlüğünde şok dalga tedavisi
Savaş değil aşk kazandı, Ukraynalı ve Rus aşıklar Antalya'da evlendi
YEREL HABERLER Savaş değil aşk kazandı, Ukraynalı ve Rus aşıklar ...
AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: “Türkiye’de darbedeler dönemi kapandı”
YEREL HABERLER AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: “Türkiye’de ...
Vali Yazıcı çiçekçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı çiçekçilerle bir araya geldi
İsveçli kadın turist, alışveriş için geldiği pazarda çantasından oldu Arkadaşıyla birlikte pazarda alışveriş yaparken çantasını çaldırdığını söyleyip polise başvurdu
YEREL HABERLER İsveçli kadın turist, alışveriş için geldiği pazarda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.